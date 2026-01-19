Компанія Венкон зробила ще один крок назустріч клієнтам, запустивши інформаційний центр турботи для покупців інтернет-магазину.

Центр турботи Венкон вже функціонує за адресою faq.vencon.ua. Новий розділ покликаний стати зручним довідником для всіх, хто цікавиться товарами, сервісами й можливостями магазину техніки для дому.

Тут у зрозумілому форматі зібрані відповіді на найпоширеніші запитання, що виникають під час вибору та замовлення продукції.

Зараз дивляться

Центр турботи Венкон: як сервіс допоможе покупцям

Інформаційний центр турботи Венкон стане корисним ресурсом як для постійних покупців, так і для майбутніх клієнтів, які тільки знайомляться із асортиментом магазину.

У розділі можна знайти відповіді на популярні запитання про способи оплати товарів, отримання замовлення, співпрацю з юридичними особами, написання відгуків та особливості роботи онлайн-платформи.

Клієнти можуть переглянути товари, що беруть участь у програмі Національний кешбек, дізнатися адреси та графік роботи фізичних магазинів, або ж знайти контакти представників Венкон, щоб отримати консультацію і допомогу з підбором техніки.

Користувачі мають змогу ознайомитися з можливостями особистого кабінету, дізнатися, як отримати знижку до Дня народження, та отримати відповіді на низку інших поширених запитів.

Окрему увагу приділено фінансовим перевагам для клієнтів. Центр турботи Венкон детально пояснює, як працюють акції, знижки, спеціальні пропозиції, а також бонусна програма магазину.

Покупці можуть дізнатися, за що нараховуються бонуси, як отримати бонуси за відгуки та яким чином використати їх під час наступних замовлень. Завдяки цьому клієнти можуть більш свідомо планувати свої покупки та реально заощаджувати кошти. Такий підхід також дозволяє економити час і отримувати потрібну інформацію без звернення до служби підтримки.

Ще одна важлива перевага інформаційного центру турботи Венкон — актуальність інформації. Команда магазину щодня працює над наповненням розділу, аби там було ще більше корисних інструкцій та роз’яснень, що враховують реальні запити користувачів.

Що відомо про Венкон

Венкон – це роздрібна мережа (рітейл) техніки для дому з власними монтажним, проєктувальним та сервісним відділами.

Фахівці Венкон супроводжують клієнтів на кожному етапі – підбір, покупка, монтаж та обслуговування придбаної техніки, забезпечуючи індивідуальний підхід та консультаційну підтримку відповідно до потреб кожного покупця.

Компанія працює з провідними дистриб’юторами України, продає тільки офіційний товар та надає гарантію як на техніку, так і на свої послуги.

Фото: Венкон

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.