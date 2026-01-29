Серед почесних нагрудних знаків головнокомандувача ЗСУ особливе місце займає відзнака Золотий хрест. Ним нагороджують осіб рядового і сержантського складу за успішне виконання бойових завдань.

Факти ICTV дізнавалися, за які заслуги військових ЗСУ нагороджують Золотим хрестом та які пільги передбачені для кавалерів знака.

Кого нагороджують Золотим хрестом

Нагрудним знаком Золотий хрест нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за:

успішне виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій;

успішне виконання операцій з підтримання миру та безпеки;

високі показники у бойовій підготовці;

бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

Золотим хрестом можуть нагороджуватися повторно, але загальна кількість нагороджень не повинна перевищувати три рази.

У разі повторного нагородження особі вручається металеве зображення золотого кольору Гілка дубового листя, яке розміщується на стрічці нагрудного знака.

Золотий хрест отримують також військові, які за відсутності офіцера взяли на себе командування діями бойового підрозділу.

Що відомо про відзнаку та значення нагороди

Насправді історія відзнак у вигляді хреста походить ще з часів козацтва.

Хрест здавна був важливим елементом козацької символіки. У буремні часи української революції на початку XX століття (1917-1921 роки) саме хрест був головним символом для відзнак військових. В УНР запровадили єдину нагороду – Залізний хрест за зимовий похід і бої.

Потім хрести використовувала у системі нагород Українська повстанська армія.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний затвердив нову систему бойових нагород 23 грудня 2021 року. Наказ остаточно набув чинності 1 червня 2022 року.

Систему розробили на основі національних бойових традицій і з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів України. Вона побудована ієрархічно. Нагрудні знаки можуть бути у вигляді медалей і хрестів.

Найвища нагорода – Хрест Заслуги. Нею відзначають військових та працівників Збройних сил за героїчний вчинок під час бойових дій.

Далі йдуть Хрест хоробрих, Золотий, Срібний, Сталевий хрести, Хрест Військова честь, Комбатантський хрест, нагрудні знаки За незламність, За збереження життя та За сприяння війську.

Пільги за нагороду Золотий хрест 2026

На гарячій лінії контактного центру системи безоплатної правової допомоги Фактам ICTV повідомили, що державних пільг для кавалерів нагрудного знака Золотий хрест немає.

– Проте особи, які отримали Золотий хрест, мають право на пільги, передбачені для усіх військовослужбовців в Україні, – додали в центрі безоплатної правової допомоги.

Водночас українські військовослужбовці та їхні родини мають чималий перелік пільг, додаткових виплат та соціальних гарантій від держави. Саме їх можуть отримати кавалери відзнаки Золотий хрест.

На які саме пільги можуть розраховувати українські військові:

Право УБД на безоплатну вторинну правову допомогу.

Право на безплатний проїзд у громадському транспорті.

Право на безплатну реабілітацію та лікування , відпустку зі збереженням виплат для відновлення здоров’я у зв’язку з хворобою.

, відпустку зі збереженням виплат для відновлення здоров’я у зв’язку з хворобою. Дітям військовослужбовців за місцем проживання першочергово надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

надаються у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності. Пільги на оплату ЖКГ.

Право на достроковий вихід на пенсію тощо.

