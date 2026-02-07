Повернення квитків на поїзд в Україні у 2026 році можна здійснити кількома способами: онлайн (через офіційний сайт Укрзалізниці або спеціальні сервіси для продажу квитків), за допомогою сервісів банків, таких як Приват24, або безпосередньо в касі залізничного вокзалу.

Як повернути проїзний документ та яка сума втрачається при поверненні квитка Укрзалізниці — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Укрзалізниця пропонує оновити умови повернення квитків: що відомо

Укрзалізниця спільно з Міністерством розвитку громад та територій України розробили проєкт оновлення правил та тарифів на пасажирські перевезення. Головна новинка – запровадження динамічного ціноутворення для преміумквитків та зміни умов повернення, щоб пасажири отримували більш прозору та зрозумілу систему відшкодування.

Ці пропозиції готували в умовах війни, коли залізнична інфраструктура і рухомий склад регулярно зазнають шкоди через обстріли. Додатково компанія витрачає ресурси на безпеку та відновлення поїздів і захист пасажирів.

Обговорення триватиме онлайн протягом 30 днів, тож кожен охочий може надіслати свої пропозиції або зауваження на спеціальну електронну адресу.

Динамічне ціноутворення для преміум сегмента

Для квитків у вагони СВ та 1 класу Інтерсіті пропонується впровадити змінну ціну, яка залежатиме від сезону, дня тижня, дати покупки та в майбутньому, від заповненості поїзда. Такий підхід широко використовується у Європі та авіації.

Наприклад, поїздка з Києва до Львова в перший понеділок лютого, куплений за 20 днів до відправлення, обійдеться дешевше, ніж квиток на той самий поїзд у липні у п’ятницю, коли попит високий і залишилося останнє місце у вагоні.

Зверніть увагу: зміни стосуватимуться лише СВ, 1 класу Інтерсіті у внутрішньому сполученні. Квитки у купе, плацкарт та 2 класі Інтерсіті залишаються без змін.

Для міжнародних поїздів тарифи у вагонах СВ (люкс) піднімуть приблизно на 20% з квітня – саме ці місця швидко розкуповуються та користуються високим попитом. У решті вагонів міжнародних поїздів ціни залишаються стабільними.

Нові правила повернення квитків

Статистика показує, що майже 70% квитків повертають за 4 дні до відправлення, при цьому більшість місць повторно не продаються. Через це спочатку квитки недоступні для купівлі, а поїзд їде напівпорожнім.

Щоб уникнути таких ситуацій, пропонується запровадити шкалу відшкодування: чим раніше пасажир повертає квиток, тим більше отримує назад.

За 15-20 днів до відправлення – повертається 100% вартості;

За 10-14 днів – 90%;

За 5-9 днів – 75%;

За 1-4 дні – 50%;

Менше ніж за 24 години – близько 30% (як і зараз).

Ці правила стосуються всіх вагонів і всіх категорій квитків.

Водночас, зміни не будуть застосовуватися до військових, соціально вразливих груп, людей з інвалідністю та поїздів до прифронтових територій. Механізм уточнить Укрзалізниця.

Мета змін – більш рівномірно розподіляти попит, зменшити втрати від невикористаних квитків і спрямувати додаткові доходи на ремонт поїздів, покращення сервісу та соціальні програми.

Як повернути квиток на поїзд онлайн — способи

Повернення проїзних документів, куплених через Укрзалізницю, відбувається згідно з Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Повернути квиток на поїзд онлайн у 2026 році можна декількома способами. Розгляньмо детальніше кожен із них.

Повернення квитка онлайн через офіційний сайт Укрзалізниці

Якщо ви придбали електронний квиток через офіційний сайт Укрзалізниці, ви можете повернути його так:

Авторизуйтесь на сайті

Перейдіть до розділу Мій квиток (там відображаються всі придбані квитки).

(там відображаються всі придбані квитки). Виберіть квиток, який бажаєте повернути, та натисніть Повернення квитка .

. Дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення повернення.

Придбати квитки Укрзалізниці можна й через спеціальні сервіси.

Наприклад, щоб повернути електронний квиток через сервіс tickets.ua, необхідно:

Увійти в розділ Мій квиток та вибрати Повернення квитка .

та вибрати . Відмітити пасажирів, для яких потрібно анулювати квиток (за необхідністю).

Натиснути Прорахувати суму до повернення та підтвердити анулювання.

Гроші будуть повернуті на банківську карту, якою оплачувався квиток. Зарахування відбувається протягом 10 робочих днів.

Як повернути квиток на поїзд через Приват24

Якщо ви купували квиток через сервіс Приват24, повернення відбувається так:

Увійдіть до особистого кабінету в Приват24.

Перейдіть до розділу Сервіси та оберіть пункт Транспорт — Поїзд .

та оберіть пункт . У розділі Архів залізничних квитків знайдіть потрібний квиток.

знайдіть потрібний квиток. Натисніть кнопку Повернути квиток.

Зверніть увагу, що ця опція стає доступною через 30 хвилин після оформлення квитка та зникає, якщо до відправлення поїзда залишилося менше однієї години. Гроші будуть повернуті на вашу картку протягом трьох робочих днів.

Як повернути квиток на поїзд у касі залізничного вокзалу

Якщо ви придбали квиток в касі залізничного вокзалу або обміняли електронний проїзний документ на паперовий, то повернення здійснюється лише в залізничній касі.

Для повернення паперового квитка необхідно:

Звернутися до каси залізничного вокзалу з оригіналом квитка та документом, що посвідчує особу (це може бути паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, військовий квиток, службове посвідчення). Касир оформить повернення та здійснить виплату коштів відповідно до встановлених правил.

Яка сума втрачається під час повернення квитка Укрзалізниці

Загальна вартість квитка вказана у проїзному документі. Вона містить ПДВ, страховий збір та додаткові послуги. Біля ціни є роз’яснення, за який пункт сплачується та чи інша сума.

Варто звернути увагу на два пункти: КВ – квиток і ПЛ – плацкарта. Коли пасажир здає квиток, саме за ці пункти Укрзалізниця повертає кошти.

Окремі компоненти вартості квитка перераховуються по-різному, залежно від часу, за скільки відбувається повернення.

Якщо квиток повертається не пізніше ніж за 24 години до відправлення, пасажиру повертається повна вартість квитка з вирахуванням комісійного збору.

Під час повернення квитка за 24-12 годин до відправлення повертається 50% вартості.

Якщо до відправлення поїзда залишилося менш як 12 годин, кошти за квиток не повертаються.

Згідно з правилами Укрзалізниці, під час повернення залізничного квитка буде утримано збір за послуги — 60 грн.

У разі виникнення питань можна звернутися до контактного центру Укрзалізниці або до служби підтримки відповідного банку.

Знаючи, як повернути квитки на поїзд та дотримуючись вказаних рекомендацій, ви зможете швидко повернути квиток на поїзд та отримати гроші за невикористаний проїзний документ.

