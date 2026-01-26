Укрзалізниця домовилася з сервісами таксі про знижки для пасажирів поїздів, що прибувають під час комендантської години.

Про це повідомила Укрзалізниця у своєму Telegram-каналі.

Знижки на таксі для пасажирів нічних поїздів: що відомо

В Укрзалізниці зазначили, що звернулися до сервісів Uklon та Bolt із пропозицією підтримати пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі.

Ідеться насамперед про випадки затримок поїздів, спричинених ворожими обстрілами та змінами маршрутів.

Ініціативу запустили одразу після того, як обидва сервіси отримали дозвіл працювати в комендантську годину в Києві.

Сервіс Uklon надає пасажирам знижку на нічну поїздку від київського вокзалу до дому. Промокод діє з 23:15 до 05:00 та доступний у застосунку Укрзалізниці та Uklon.

Щоб скористатися пропозицією, потрібно в розділі Залізні пропозиції застосунку УЗ обрати промокод Uklon за 1 обіймашку, а потім активувати його в застосунку Uklon.

Кожен користувач може скористатися знижкою один раз за ніч.

Сервіс Bolt у разі запізнення поїздів збільшує кількість автомобілів поблизу вокзалів та утримує ціни від різких коливань.

Крім того, діє постійна пропозиція Bolt & Visa зі знижкою 50% на поїздки з або до вокзалів.

Також Bolt надав залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами.

Ця ініціатива, зазначають в Укрзалізниці, спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час і забезпечення можливості дістатися додому після прибуття поїздів із затримками.

