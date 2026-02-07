Возврат билетов на поезд в Украине в 2026 году можно осуществить несколькими способами: онлайн (через официальный сайт Укрзализныци или специальные сервисы для продажи билетов), с помощью сервисов банков, таких как Приват24, или непосредственно в кассе железнодорожного вокзала.

Как вернуть проездной документ и какая сумма теряется при возврате билета Укрзализныци — читайте в материале Фактов ICTV.

Укрзализныця предлагает обновить условия возврата билетов: что известно

Укрзализныця совместно с Министерством развития общин и территорий Украины разработали проект обновления правил и тарифов на пассажирские перевозки. Главная новинка — введение динамического ценообразования для премиум-билетов и изменения условий возврата, чтобы пассажиры получали более прозрачную и понятную систему возмещения.

Эти предложения готовили в условиях войны, когда железнодорожная инфраструктура и подвижной состав регулярно подвергаются повреждениям из-за обстрелов. Дополнительно компания тратит ресурсы на безопасность и восстановление поездов и защиту пассажиров.

Обсуждение продлится онлайн в течение 30 дней, поэтому каждый желающий может прислать свои предложения или замечания на специальный электронный адрес.

Динамическое ценообразование для премиум-сегмента

Для билетов в вагоны СВ и 1 класса Интерсити предлагается ввести переменную цену, которая будет зависеть от сезона, дня недели, даты покупки и в будущем — от заполненности поезда. Такой подход широко используется в Европе и авиации.

Например, поездка из Киева во Львов в первый понедельник февраля, купленная за 20 дней до отправления, обойдется дешевле, чем билет на тот же поезд в июле в пятницу, когда спрос высокий и осталось последнее место в вагоне.

Обратите внимание: изменения коснутся только СВ, 1 класса Интерсити во внутреннем сообщении. Билеты в купе, плацкарт и 2 классе Интерсити остаются без изменений.

Для международных поездов тарифы в вагонах СВ (люкс) поднимут примерно на 20% с апреля — именно эти места быстро раскупаются и пользуются высоким спросом. В остальных вагонах международных поездов цены остаются стабильными.

Новые правила возврата билетов

Статистика показывает, что почти 70% билетов возвращают за 4 дня до отправления, при этом большинство мест повторно не продаются. Из-за этого сначала билеты недоступны для покупки, а поезд едет полупустым.

Чтобы избежать таких ситуаций, предлагается ввести шкалу возмещения: чем раньше пассажир возвращает билет, тем больше получает обратно.

За 15-20 дней до отправления — возвращается 100% стоимости;

За 10-14 дней — 90%;

За 5-9 дней — 75%;

За 1-4 дня — 50%;

Менее чем за 24 часа — около 30% (как и сейчас).

Эти правила касаются всех вагонов и всех категорий билетов.

В то же время, изменения не будут применяться к военным, социально уязвимым группам, людям с инвалидностью и поездам в прифронтовые территории. Механизм уточнит Укрзализныця.

Цель изменений — более равномерно распределять спрос, уменьшить потери от неиспользованных билетов и направить дополнительные доходы на ремонт поездов, улучшение сервиса и социальные программы.

Как вернуть билет на поезд онлайн — способы

Возврат проездных документов, купленных через Укрзализныцю, происходит согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Вернуть билет на поезд онлайн в 2026 году можно несколькими способами. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Возврат билета онлайн через официальный сайт Укрзализныци

Если вы приобрели электронный билет через официальный сайт Укрзализныци, вы можете вернуть его следующим образом:

Авторизуйтесь на сайте

Перейдите в раздел Мой билет (там отображаются все приобретенные билеты).

(там отображаются все приобретенные билеты). Выберите билет, который хотите вернуть, и нажмите Возврат билета .

. Следуйте дальнейшим инструкциям для завершения процесса возврата.

Купить билеты Укрзализныци можно через специальные сервисы. С их помощью происходит и возврат проездных документов.

Например, чтобы вернуть электронный билет через сервис tickets.ua, необходимо:

Войти в раздел Мой билет и выбрать Возврат билета .

и выбрать . Отметить пассажиров, для которых нужно аннулировать билет (при необходимости).

Нажать Просчитать сумму к возврату и подтвердить аннулирование.

Деньги будут возвращены на банковскую карту, которой оплачивался билет. Зачисление происходит в течение 10 рабочих дней.

Как вернуть билет на поезд через Приват24

Если вы покупали билет через сервис Приват24, возврат выглядит следующим образом:

Войдите в личный кабинет в Приват24.

Перейдите в раздел Сервисы и выберите пункт Транспорт — Поезд.

и выберите пункт В разделе Архив железнодорожных билетов найдите нужный билет.

железнодорожных билетов найдите нужный билет. Нажмите кнопку Вернуть билет.

Обратите внимание, что эта опция становится доступной через 30 минут после оформления билета и исчезает, если до отправления поезда осталось менее одного часа. Деньги будут возвращены на вашу карту в течение трех рабочих дней.

Как вернуть билет на поезд в кассе железнодорожного вокзала

Если вы приобрели билет в кассе железнодорожного вокзала или обменяли электронный проездной документ на бумажный, то возврат осуществляется исключительно в железнодорожной кассе.

Для возврата бумажного билета необходимо:

Обратиться в кассу железнодорожного вокзала с оригиналом билета и документом, удостоверяющим личность (это может быть паспорт, студенческий билет, водительское удостоверение, военный билет, служебное удостоверение). Кассир оформит возврат и осуществит выплату средств в соответствии с установленными правилами.

Какая сумма теряется при возврате билета Укрзализныци

Общая стоимость билета указана в проездном документе. Она включает НДС, страховой сбор и дополнительные услуги. Возле цены есть разъяснения, за какой пункт уплачивается та или иная сумма.

Стоит обратить внимание на два пункта: КВ — билет и ПЛ — плацкарта. Когда пассажир сдает билет, именно за эти пункты Укрзализныця возвращает средства.

Отдельные составляющие стоимости билета перечисляются по-разному, в зависимости от времени, за сколько происходит возврат.

Если билет возвращается не позднее чем за 24 часа до отправления, пассажиру возвращается полная стоимость билета за вычетом комиссионного сбора.

При возврате билета за 24-12 часов до отправления возвращается 50% стоимости.

Если до отправления поезда осталось менее 12 часов, средства за билет не возвращаются.

Согласно правилам Укрзализныци, при возврате железнодорожного билета будет удержан сбор за услуги — 60 грн.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в контактный центр Укрзализныци или в службу поддержки соответствующего банка.

Зная, как вернуть билеты на поезд и следуя указанным рекомендациям, вы сможете быстро вернуть билет на поезд и получить деньги за неиспользованный проездной документ.

