Наразі ринок житла в Україні переживає непростий період. Повномасштабна війна та безпекові ризики суттєво вплинули на активність покупців.

Проте ситуація на первинному ринку в різних регіонах країни відрізняється, адже у деяких областях попит на новобудови залишається досить високим, тоді як в інших він помітно знизився.

Ми з’ясували, у яких регіонах України сьогодні найбільше купують квартири та які новобудови обирають у 2026 році. Про основні тенденції ринку ми поспілкувалися з комерційною директоркою будівельної компанії GAZDA Маріанною Бігунець.

Які новобудови обирають для покупки у 2026 році

За словами експертки, на початку 2026 року структура попиту на первинному ринку житла в Україні залишається нерівномірною. За перші 2,5 місяця року найбільшу зацікавленість покупці проявляють до новобудов на заході України.

Саме тут зосереджено понад 40% усього попиту. Найчастіше потенційні покупці розглядають житло у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

При цьому нові житлові комплекси у Києві та Київській області цікавлять більше ніж 25% покупців. Ще приблизно 15% попиту припадає на новобудови в Одесі та Одеській області. Решта регіонів країни разом формують близько 20% інтересу на ринку.

Чому покупці обирають саме ці регіони

Як пояснює Маріанна Бігунець, нерівномірний розподіл попиту має цілком об’єктивні причини. Насамперед це пов’язано:

з безпековою ситуацією у різних регіонах країни,

ефективністю систем протиповітряної оборони,

рівнем енергетичної автономності житлових комплексів.

Фактично покупці дедалі частіше оцінюють житло не лише з точки зору локації чи ціни, а й з огляду на безпеку проживання та можливість комфортно жити навіть у разі енергетичних ризиків.

Яку квартиру варто купувати у 2026 році

За словами експертки, упродовж 2026 році ситуація на ринку навряд чи суттєво зміниться. Найбільший інтерес і надалі зосереджуватиметься на новобудовах у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді.

У цих містах безпекова ситуація вважається більш прогнозованою, хоча ризики, звісно, повністю не зникають. Водночас вони значно нижчі, ніж у містах, що регулярно піддаються масованим обстрілам.

Ще одна тенденція, яку відзначає Маріанна Бігунець, — поступове посилення позицій покупців на ринку. За її даними, на початку 2026 року на заході країни співвідношення реальних покупців до кількості квартир у новобудовах становить приблизно 1,3–1,5. У Києві та Київській області цей показник дещо вищий — 1,5–1,7.

Такі цифри свідчать про те, що ринок дедалі більше орієнтується саме на покупця. Це змушує девелоперів уважніше ставитися до якості своїх проєктів та формувати цінову політику з урахуванням додаткових переваг і технологічних рішень.

Експертка нагадує, що перші зміни почалися ще у 2020–2021 роках. Тоді пропозиція на первинному ринку почала перевищувати попит, що значно розширило вибір для покупців і змусило забудовників конкурувати між собою не лише ціною, а й якістю житлових проєктів.

Які квартири вигідно купувати у 2026 році: чому ціни різняться

За словами Маріанни Бігунець, сьогодні різниця у вартості житла між різними житловими комплексами може бути доволі значною. У деяких випадках ціна квадратного метра у сучасних комплексах із додатковими технологіями та розвиненою інфраструктурою може бути на 40–50% вищою, ніж у проєктах без таких переваг.

При цьому саму якість будівництва покупці вже не сприймають як особливу перевагу. Вона стала базовим стандартом.

Натомість люди все частіше оцінюють інші характеристики:

комфорт проживання,

рівень безпеки,

інфраструктуру житлового комплексу,

потенційну інвестиційну привабливість об’єкта.

Саме ці фактори сьогодні значною мірою визначають рішення про купівлю житла.

Які квартири обирають українці для покупки: що цінують покупці

Маріанна Бігунець також назвала 11 характеристик житлових комплексів, які нині найбільше впливають на вибір покупців.

Цифрові системи доступу

Однією з популярних технологій стають системи доступу Face ID, які дозволяють мешканцям заходити до під’їздів і внутрішніх зон комплексу без ключів або карток. Вхід здійснюється за допомогою розпізнавання обличчя, що підвищує рівень безпеки та спрощує користування інфраструктурою.

Комплексні системи безпеки

Сучасні житлові комплекси дедалі частіше впроваджують повноцінні системи охорони. Йдеться про цілодобове відеоспостереження, контроль доступу на територію, роботу професійної охорони та інтеграцію цифрових технологій, включно з розпізнаванням обличчя.

Підвищена шумоізоляція

Покупці звертають увагу і на акустичний комфорт. Нові будинки проєктуються так, щоб максимально зменшити проникнення сторонніх звуків між квартирами та ззовні, що робить проживання у багатоповерхових будинках значно комфортнішим.

Дизайнерські холи

Під’їзди в сучасних новобудовах поступово перетворюються на повноцінні громадські простори. У багатьох житлових комплексах вони оформлюються за авторськими дизайнерськими концепціями з індивідуальними декоративними елементами та продуманою естетикою.

Smart-ландшафт території

Благоустрій територій також стає технологічнішим. У житлових комплексах активно використовують автоматичні системи поливу, що дозволяють підтримувати зелені зони у належному стані протягом усього року.

Підземна система збору сміття

Дедалі більше новобудов переходять на підземні контейнери для збору відходів. Завдяки цьому з дворів зникають традиційні сміттєві майданчики, зменшуються неприємні запахи та покращується зовнішній вигляд території.

Квартири у форматі Ready-to-Live

Серед покупців набирає популярності формат Ready-to-Live — квартири, повністю готові до заселення. У таких помешканнях вже виконано дизайнерський ремонт, встановлено меблі та побутову техніку, тому власник може заселитися одразу після купівлі.

Концепція “двір без авто”

Багато нових житлових комплексів реалізують концепцію, за якої автомобілі виносяться за межі внутрішнього двору. Машини розміщуються у підземних або окремих паркінгах, а двір стає безпечним простором для прогулянок, відпочинку та дитячих ігор.

Власні SPA та спортивні зони

Сучасні комплекси все частіше мають власну інфраструктуру для активного способу життя:

фітнес-зали,

SPA-зони,

простори для відпочинку,

басейни.

Це дозволяє мешканцям користуватися такими послугами без необхідності залишати територію комплексу.

Безбар’єрна архітектура

Новобудови дедалі частіше проєктуються за принципами універсального дизайну. У таких будинках передбачені пандуси, широкі проходи, відсутність порогів та зручна навігація. Це робить житловий простір комфортним для людей різного віку, сімей із дітьми та людей з інвалідністю.

Клубний формат житла

Ще один тренд — клубні житлові комплекси з малоповерховою каскадною забудовою. У таких проєктах поєднуються квартири, таунхауси та спільні громадські простори, що створює більш камерну атмосферу проживання і формує відчуття закритої спільноти.

Як змінюється підхід девелоперів

Маріанна Бігунець підсумовує, що девелопери дедалі більше орієнтуються на потреби покупців. Через зростання конкуренції на ринку забудовники не лише підвищують якість будівництва, а й намагаються пропонувати нові рішення, які відповідають сучасним європейським стандартам житла.

