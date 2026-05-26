Володимир і Віталій Кличко — брати-боксери з України, які стали однією з найпомітніших династій у професійному боксі.

Обидва колишні чемпіони світу в надважкій вазі, а їхній спільний рекорд дозволив їм увійти до Книги рекордів Гіннеса як братам із найбільшою сумарною кількістю професійних боїв. Разом вони провели 116 поєдинків на професійному рингу.

Брати Клички: кому програвали

Віталій Кличко та Володимир Кличко — українські боксери-важковаговики, які разом сформували одну з найуспішніших спортивних історій у професійному боксі. На двох вони провели 116 поєдинків, у яких здобули 109 перемог і зазнали лише 7 поразок.

Якщо розділяти їхні кар’єри, то Володимир Кличко має за плечима 69 боїв із 64 перемогами та 5 поразками, тоді як Віталій Кличко провів 47 поєдинків, у яких здобув 45 перемог і програв лише двічі.

Кому програв Володимир Кличко: огляд найгучніших поразок боксера

Володимир Кличко за кар’єру провів 69 професійних боїв і зазнав 5 поразок. Для надважкої ваги це один із найкращих показників в історії дивізіону, особливо з урахуванням довгого періоду його спортивної кар’єри.

Першим, кому програвав Володимир Кличко, став Рос П’юріті. Його перша поразка трапилася у 1998 році в Києві. Тоді Кличко впевнено контролював значну частину поєдинку, але ближче до останніх раундів темп дався взнаки. У 11-му раунді накопичена втома та пропущені удари призвели до зупинки бою технічним нокаутом. Цей поєдинок часто згадують як момент, коли стало зрозуміло, наскільки важливою є витривалість на повній дистанції.

Друга поразка стала гучною несподіванкою. Володимир програв бій проти Корі Сандерса у 2003 році в Німеччині. Сандерс одразу нав’язав агресивний і дуже швидкий темп, не давши Кличку “увійти” в бій. Уже в другому раунді серія точних ударів південноафриканця завершила поєдинок достроково.

У 2004 році Володимир знову програв достроково — цього разу Леймону Брюстеру в Лас-Вегасі в бою за титул WBO. Початок був доволі рівним, але поступово ініціатива перейшла до суперника. У п’ятому раунді рефері зупинив бій після затяжної серії пропущених ударів.

Після тривалого періоду перемог наступна поразка сталася вже у 2015 році — проти Тайсона Ф’юрі в Дюссельдорфі. Це був тактичний бій без великої кількості відкритих обмінів, але Ф’юрі зумів повністю зруйнувати звичний ритм Кличка. Рішення суддів було одностайним на користь британця.

Остання поразка — один із найяскравіших боїв сучасного боксу. У 2017 році на стадіоні Вемблі Володимир зустрівся з Ентоні Джошуа. Бій був рівним і драматичним. адже обидва боксери мали свої моменти, але в 11-му раунді серія атак Джошуа змусила рефері зупинити поєдинок.

Кому програвав Віталій Кличко

Віталій Кличко провів у професійному боксі 47 боїв і зазнав лише 2 поразки. Його кар’єра вважається однією з найстабільніших у надважкій вазі з мінімальною кількістю невдач.

Перша поразка трапилася у 2000 році в бою проти Кріса Берда. Це був поєдинок, у якому Віталій виглядав сильніше за записками суддів і контролював хід бою, але отримав травму плеча. Через неможливість продовжувати поєдинок він був змушений знятися, і поразку зарахували як технічну.

Другий, кому програв Віталій Кличко — Леннокс Льюїс. Легендарний бій проти Леннокса Льюїса відбувся у 2003 році. Це був один із найобговорюваніших поєдинків того часу.

Віталій виглядав непогано і навіть мав перевагу за очками, але через серйозне розсічення лікарі зупинили бій. Перемогу віддали Льюїсу технічним нокаутом, хоча сам поєдинок залишив багато дискусій щодо потенційного реваншу.

Реванш епох: Україна бере своє

Найцікавіше те, що з двома найвідомішими суперважковаговиками сучасності, проти яких виходили на ринг брати Клички, також бився і Олександр Усик. Йдеться про Ентоні Джошуа та Тайсона Ф’юрі. Володимир Кличко у 2015 році програв Ф’юрі, а у 2017 році поступився Джошуа в чемпіонському бою.

Натомість Олександр Усик, який є сучасним українським чемпіоном, зустрівся з обома цими суперниками значно пізніше і зумів здобути перемоги. Він двічі переміг Ентоні Джошуа і також переміг Тайсона Ф’юрі в чемпіонських поєдинках.

Отже, ці два боксери стали спільними суперниками для двох поколінь українських чемпіонів, але результати цих протистоянь виявилися різними — на відміну від братів Кличків, Олександр Усик у боях із ними здобув перемоги.

