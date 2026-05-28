Кабмін спрямує на оборону додаткові 10,8 млрд грн: на що підуть гроші
- Кабінет міністрів України спрямує додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння для потреб оборони.
- Із цієї суми 9 млрд грн підуть на нове озброєння, ремонт і модернізацію техніки, а майже 2 млрд грн — на розвиток українського ОПК.
- Юлія Свириденко повідомила, що кошти акумулювали у спеціальному фонді держбюджету завдяки ПДФО, ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей.
Кабінет міністрів України спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння додаткові 10,8 млрд грн.
Уряд спрямовує на закупівлю зброї додаткові кошти
Як повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони.
– 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 млрд грн — на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою, – повідомила вона у Telegram.
Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей.
– Усі внутрішні ресурси спрямовуємо на підтримку Сил оборони. Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології, – додала вона.
Нагадаємо, на початку травня Юлія Свириденко повідомила, що уряд після погодження позики ЄС на €90 млрд підготував зміни до держбюджету для України.
Завдяки міжнародній підтримці доходи держбюджету планують збільшити більш ніж на 2,2 трлн грн, з яких 1,56 трлн грн спрямують на сектор оборони та безпеки.