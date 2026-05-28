Кабінет міністрів України спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння додаткові 10,8 млрд грн.

Як повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони.

– 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 млрд грн — на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою, – повідомила вона у Telegram.

Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей.

– Усі внутрішні ресурси спрямовуємо на підтримку Сил оборони. Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології, – додала вона.

Нагадаємо, на початку травня Юлія Свириденко повідомила, що уряд після погодження позики ЄС на €90 млрд підготував зміни до держбюджету для України.

Завдяки міжнародній підтримці доходи держбюджету планують збільшити більш ніж на 2,2 трлн грн, з яких 1,56 трлн грн спрямують на сектор оборони та безпеки.

