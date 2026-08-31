Затримка потягів Укрзалізниці у реальному часі – де перевірити
Затримки потягів Укрзалізниці – це неприємне явище, яке спричиняє незручності для пасажирів. В умовах війни та підвищеного навантаження на транспортну систему такі ситуації трапляються досить часто.
Утім, Укрзалізниця пропонує кілька простих і зручних способів, щоб оперативно отримати інформацію про запізнення поїздів і вчасно скоригувати свої плани.
Як дізнатися про затримку поїздів Укрзалізниці – читайте в нашому матеріалі.
Затримка поїздів Укрзалізниці: як перевірити
Для тих хто перебуває на вокзалі, найпростіше дізнатися про затримку поїзда через оголошення диктора, електронне табло або у довідковому бюро (якщо воно працює на станції). Також можна отримати інформацію від провідника чи начальника поїзда, якщо пасажир уже в дорозі.
В епоху цифрових технологій популярним і зручним варіантом є перевірка інформації онлайн.
Як перевірити затримки поїздів Укрзалізниці:
- Серед офіційних ресурсів є портал УЗ Веземо, де в режимі реального часу відображаються всі затримки поїздів по Україні. Достатньо зайти на сайт, щоб отримати актуальні дані про час прибуття.
- На офіційному сайті Укрзалізниці в розділі Затримка поїздів можна переглянути список потягів, які запізнюються на конкретну станцію. Для цього потрібно ввести назву станції, на якій пасажир наразі перебуває або планує бути.
- Такий спосіб підійде, якщо на самій станції немає електронного табло. Тож інформація буде доступна онлайн і допоможе відстежити затримки поїздів саме на цій точці маршруту. Утім, варто враховувати, що сервіс показує дані лише по обраному пункту прибуття, а не по всьому маршруту руху поїзда.
- Також офіційні чат-боти Укрзалізниці в Telegram та Viber дозволяють оперативно отримувати інформацію про затримки, вибравши відповідну опцію в меню.
Як дізнатися про затримку поїздів Укрзалізниці в застосунку УЗ
У мобільному застосунку УЗ у вкладці Табло можна вибрати станцію й побачити, які поїзди очікуються з запізненням. Тут поруч із номером потяга зʼявиться відповідна позначка. Для кожного поїзда вказано номер, маршрут та орієнтовний час затримки у хвилинах.
Де подивитися інформацію про затримку поїздів, якщо немає інтернету
У випадку відсутності інтернету інформацію можна дізнатися за допомогою гарячої лінії Укрзалізниці:
0 800 503 111 — дзвінок безкоштовний з усіх операторів в Україні.
Використання цих сервісів допомагає пасажирам бути поінформованими про зміни в русі поїздів й уникнути неприємних сюрпризів під час подорожі.