Зеленський підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання: що зміниться
- Президент підписав закон про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00.
- Ритуал запроваджено для вшанування загиблих військових, медиків, рятувальників, журналістів, волонтерів і цивільних.
- Органи влади мають забезпечувати інформування про початок хвилини мовчання через медіа та системи оповіщення.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання о 9 ранку кожного дня.
Про це свідчить картка закону, опублікована на сайті парламенту.
Хвилина мовчання о 9 ранку в Україні: що зміниться
Зазначається, що цей закон встановлює обов’язкове проведення загальнонаціональної хвилини мовчання як ритуалу подяки, пошани та пам’яті.
– Йдеться про щоденне вшанування військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів і мирних жителів, що стали жертвами збройної агресії Російської Федерації проти України, – сказано у тексті.
Зауважується, що тепер органи державної влади та місцевого самоврядування мають забезпечувати інформування про початок і завершення хвилини мовчання на підприємствах, в установах та організаціях зі сфери їх управління, а також на територіях, де вони здійснюють свої повноваження.
Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання має проводитися через медіа незалежно від форми власності, а також – через системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.
Раніше Верховна Рада підримала законопроєкт про встановлення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання в цілому.