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Аеропорт Київ закриють на ремонт – дати

Аеропорт Київ закриють на ремонт з 2 по 12 вересня.

Аеропорт Київ закриють на ремонт – дати

Міжнародний аеропорт Київ ім. І. Сікорського припинить прийом і відправку рейсів з 2 по 12 вересня. Причиною цього став ремонт злітно-посадкової смуги.

Читайте: Дешевше, ніж потягом: SkyUp запускає рейс Київ-Львів

Аеродром закриють з 09.00 2 вересня до 09.00 12 вересня.

На час проведення робіт авіаперевізники можуть тимчасово передислокуватися в міжнародний аеропорт Бориспіль (Київ).

Раніше Факти ICTV писали, що можна і заборонено брати з собою у ручній поклажі Wizz Air.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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