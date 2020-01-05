У Санкт-Петербурзі помер відомий лікар-онколог Андрій Павленко

У Санкт-Петербурзі помер відомий хірург та онколог Андрій Павленко, який протягом дев’яти останніх місяців боровся з раком шлунка.

Хірург-онколог з Петербурга Андрій Павленко, у якого діагностували рак шлунка, помер 5 січня.

Про його смерть повідомила його дружина Анна в Facebook.

Павленко був одним із найуспішніших онкологів-хірургів Росії. Після того, як дізнався про хворобу, він продовжував працювати в Клініці високих медичних технологій імені Пирогова в Санкт-Петербурзі та щоденник про боротьбу з раком.

Видання Такие дела заснувало грант імені Андрія Павленка для журналістів, фотографів і документалістів, які розповідають про боротьбу людей з онкологічними захворюваннями.

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За декілька днів до смерті Павленко опублікував у Facebook прощальний пост, в якому закликав людей з онкологічними захворюваннями не опускати руки.

Нагадаємо, вчені виявили складний процес у ДНК, що є причиною виникнення раку.