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Ринок землі: коли комітет внесе законопроект до Ради

Законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель треба вносити в Верховну Раду у лютому, вважає голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

– Моя думка, що його треба в лютому вносити, – сказав він, відповідаючи на питання, коли профільний комітет планує це зробити.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія озвучив приблизну дату, коли парламент розпочне повторне обговорення та розгляд законопроекту про ринок землі. За його словами, це станеться не раніше середини лютого.

При цьому ухвалення закону не означає, що ринок землі відкриється відразу, тому що багато аспектів необхідно привести до відповідних норм.

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який передбачає впровадження ринку землі в Україні.

Джерело: УНН

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