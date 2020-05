Більшість інфікованих Covid-19 переносять хворобу у важкій формі – ВООЗ

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що більшість інфікованих коронавірусом переносять хворобу у тяжкій формі.

Про це він заявив на брифінгу у Женеві.

За словами Райана, попередні результати дослідження на антитіла до коронавірусу показують, що серед загальної кількості інфікованих переважає число тих, хто тяжко переносить хворобу.

З урахування цих даних представник ВООЗ закликав світове товариство посилити заходи запобігання захворюваності на коронавірус.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/5hUoJNRUc7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2020