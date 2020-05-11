PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

Більшість інфікованих Covid-19 переносять хворобу у важкій формі – ВООЗ

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що більшість інфікованих коронавірусом переносять хворобу у тяжкій формі.

Про це він заявив на брифінгу у Женеві.

За словами Райана, попередні результати дослідження на антитіла до коронавірусу показують, що серед загальної кількості інфікованих переважає число тих, хто тяжко переносить хворобу.

Читайте: Курці мають більше шансів захворіти на важку форму коронавірусу – ВООЗ

З урахування цих даних представник ВООЗ закликав світове товариство посилити заходи запобігання захворюваності на коронавірус.

До слова, усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка