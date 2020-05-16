Від податків до митниці: які перші завдання Саакашвілі отримав від президента

Перед новим главою Нацради реформ Міхеілом Саакашвілі президент України Володимир Зеленський поставив низку завдань, зокрема вдосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції та завершення реформи митниці.

Про це Саакашвілі заявив під час онлайн-переговорів керівника Офісу президента Андрія Єрмака з послами G7.

Крім того, серед завдань – координація співпраці з міжнародними організаціями.

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Міхеіл Саакашвілі також розповів, що незабаром відбудуться консультації з провідними бізнес-асоціаціями України та буде напрацьована програма Національної ради реформ, яку представлять на затвердження президентові.

Нагадаємо, Зеленський призначив Саакашвілі головою виконавчому комітету реформ 7 травня 2020 року.

Фото: Mikheil Saakashvili