На сході Китаю вибухнув бензовоз на трасі. В результаті чого дев’ять людей загинули, і більше сотні отримали поранення.

Трагедія сталася на трасі Шеньян-Хайкоу в повіті Веньлін.

Бензовоз протаранив автомобіль, який стояв попереду, після чого стався вибух.

Читайте: Потужний вибух на нафтохімічному заводі в Іспанії – перше відео

Крім того, вибух пошкодив деякі будинки і будівлю фабрики, а цистерна відлетіла на кілька сотень метрів, перелетівши через чотириповерхові будинки.

Однак, поки точно невідомо що саме перевозилося в цистерні.

???????? #BREAKING Oil tank truck exploded on the Ningbo-Taizhou-Wenzhou expressway in east China's Zhejiang Province. The number of casualties and injured remains unknown.

???????? 6月13日下午,中国浙江台州附近一辆油罐车发生爆炸。伤亡情况暂不明。 pic.twitter.com/OMURJD8qR7

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 13, 2020