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У Китаї вибух бензовоза зачепив будинки і фабрику: 9 жертв, сто постраждалих

На сході Китаю вибухнув бензовоз на трасі. В результаті чого дев’ять людей загинули, і більше сотні отримали поранення.

Трагедія сталася на трасі Шеньян-Хайкоу в повіті Веньлін.

Бензовоз протаранив автомобіль, який стояв попереду, після чого стався вибух.

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Крім того, вибух пошкодив деякі будинки і будівлю фабрики, а цистерна відлетіла на кілька сотень метрів, перелетівши через чотириповерхові будинки.

Однак, поки точно невідомо що саме перевозилося в цистерні.

Вибух у Магнітогорську

У житловому будинку за адресою Доменщиків, 19, у Магнітогорську (Росія) стався вибух.

У МВС повідомили, що стався вибух побутового газу.

За попередніми даними, загинули дві людини. З будинку евакуювали 31 людину.

Фото: CCTV Asia Pacific

Джерело: CCTV Asia Pacific

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