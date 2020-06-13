На сході Китаю вибухнув бензовоз на трасі. В результаті чого дев’ять людей загинули, і більше сотні отримали поранення.

Трагедія сталася на трасі Шеньян-Хайкоу в повіті Веньлін.

Бензовоз протаранив автомобіль, який стояв попереду, після чого стався вибух.

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Крім того, вибух пошкодив деякі будинки і будівлю фабрики, а цистерна відлетіла на кілька сотень метрів, перелетівши через чотириповерхові будинки.

Однак, поки точно невідомо що саме перевозилося в цистерні.

???????? #BREAKING Oil tank truck exploded on the Ningbo-Taizhou-Wenzhou expressway in east China's Zhejiang Province. The number of casualties and injured remains unknown. ???????? 6月13日下午，中国浙江台州附近一辆油罐车发生爆炸。伤亡情况暂不明。 pic.twitter.com/OMURJD8qR7 — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 13, 2020

Вибух у Магнітогорську

У житловому будинку за адресою Доменщиків, 19, у Магнітогорську (Росія) стався вибух.

У МВС повідомили, що стався вибух побутового газу.

За попередніми даними, загинули дві людини. З будинку евакуювали 31 людину.

Фото: CCTV Asia Pacific

Джерело: CCTV Asia Pacific