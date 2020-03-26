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Факти / Надзвичайні події

У Магнітогорську прогримів вибух у житловому будинку, є жертви

У житловому будинку за адресою Доменщиків, 19, у Магнітогорську (Росія) стався вибух.

У МВС повідомили, що стався вибух побутового газу.

За попередніми даними, загинули дві людини. З будинку евакуювали 31 людину.

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На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, в Обухові в Київській області сталася надзвичайна ситуація. У квартирі багатоповерхівки вибухнула газова плита на кухні 60-річного чоловіка.

 

Джерело: РИА Новости

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