У житловому будинку за адресою Доменщиків, 19, у Магнітогорську (Росія) стався вибух.

У МВС повідомили, що стався вибух побутового газу.

За попередніми даними, загинули дві людини. З будинку евакуювали 31 людину.

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На місці працюють екстрені служби.

Магнитогорск сейчас.

Взрыв, то есть простите – хлопок газа в жилом доме.

Несколько квартир догорает. pic.twitter.com/rrLyV8ADVT — Krychek (@Krychek5) March 26, 2020

Нагадаємо, в Обухові в Київській області сталася надзвичайна ситуація. У квартирі багатоповерхівки вибухнула газова плита на кухні 60-річного чоловіка.