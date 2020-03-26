У житловому будинку за адресою Доменщиків, 19, у Магнітогорську (Росія) стався вибух.
У МВС повідомили, що стався вибух побутового газу.
За попередніми даними, загинули дві людини. З будинку евакуювали 31 людину.
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На місці працюють екстрені служби.
Магнитогорск сейчас.
Взрыв, то есть простите – хлопок газа в жилом доме.
Несколько квартир догорает. pic.twitter.com/rrLyV8ADVT
— Krychek (@Krychek5) March 26, 2020
Нагадаємо, в Обухові в Київській області сталася надзвичайна ситуація. У квартирі багатоповерхівки вибухнула газова плита на кухні 60-річного чоловіка.