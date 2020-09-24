Місцеві вибори в Україні 2020: як виглядатимуть бюлетені

Центральна виборча комісія України затвердила бюлетені для виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів. Крім того, у ЦВК затвердили колір бюлетенів.
- блакитний колір – для виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;
- світло-зелений колір – для виборів депутатів районної ради;
- світло-жовтий колір – для виборів депутатів міської ради;
- світло-сірий колір – для виборів депутатів районної у місті ради;
- кремовий колір – для виборів депутатів сільської, селищної ради;
- світло-рожевий колір – для виборів сільського, селищного, міського голови.
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Виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстом лише з одного боку.
Місцеві вибори 2020 року
5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.
Протягом 50 днів відбуватиметься поетапна підготовка, проведення голосування та підбиття підсумків виборів.
Як правильно заповнювати новий виборчий бюлетень – читайте на Фактах ICTV.