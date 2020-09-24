Місцеві вибори в Україні 2020: як виглядатимуть бюлетені

Центральна виборча комісія України затвердила бюлетені для виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів. Крім того, у ЦВК затвердили колір бюлетенів.

блакитний колір – для виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зелений колір – для виборів депутатів районної ради;

світло-жовтий колір – для виборів депутатів міської ради;

світло-сірий колір – для виборів депутатів районної у місті ради;

кремовий колір – для виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевий колір – для виборів сільського, селищного, міського голови.

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Виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстом лише з одного боку.







Як виглядатимуть бюлетені на місцевих виборах 2020 – ЦВК затвердила форму та колір / 2 фотографии

Місцеві вибори 2020 року

5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.

Протягом 50 днів відбуватиметься поетапна підготовка, проведення голосування та підбиття підсумків виборів.

Як правильно заповнювати новий виборчий бюлетень – читайте на Фактах ICTV.