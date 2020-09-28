PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

У Дніпропетровській області у бійці між чоловіками поранили дитину

У Дніпропетровській області під час конфлікту між чоловіками постраждала 12-річна дівчинка. 

– У дворі будинку матір дівчинки зі знайомими чоловіками святкувала день народження доньки. Під час застілля між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички 12-річна дівчинка отримала три ножові поранення, – розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Читайте: Лікарі рятували друга: у Запоріжжі п’яний чоловік напав на бригаду швидкої

Дитину госпіталізували. Зловмисник з місця події втік.

Згодом правоохоронці затримали 21-річного раніше судимого місцевого жителя. Йому інкримінують  правопорушення за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК Україн. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Напад у Києві

У Києві чоловік накинувся на свого батька і відкусив йому фалангу пальця. Втихомирити його намагався сусід, якому злочинець завдав численні удари залізною лопаткою для взуття, а після втік.

Оголений чоловік розбив собакою вікно і проник у будинок, після чого напав на 66-річну жительку. Захистити її кинувся чоловік, але незнайомець схопив зі столу ніж і завдав йому з десяток ударів, а після втік.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка