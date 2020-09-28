У Дніпропетровській області у бійці між чоловіками поранили дитину

У Дніпропетровській області під час конфлікту між чоловіками постраждала 12-річна дівчинка.

– У дворі будинку матір дівчинки зі знайомими чоловіками святкувала день народження доньки. Під час застілля між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички 12-річна дівчинка отримала три ножові поранення, – розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Читайте: Лікарі рятували друга: у Запоріжжі п’яний чоловік напав на бригаду швидкої

Дитину госпіталізували. Зловмисник з місця події втік.

Згодом правоохоронці затримали 21-річного раніше судимого місцевого жителя. Йому інкримінують правопорушення за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК Україн. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Напад у Києві

У Києві чоловік накинувся на свого батька і відкусив йому фалангу пальця. Втихомирити його намагався сусід, якому злочинець завдав численні удари залізною лопаткою для взуття, а після втік.

Оголений чоловік розбив собакою вікно і проник у будинок, після чого напав на 66-річну жительку. Захистити її кинувся чоловік, але незнайомець схопив зі столу ніж і завдав йому з десяток ударів, а після втік.