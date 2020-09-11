У Києві чоловік накинувся на свого батька і відкусив йому фалангу пальця. Втихомирити його намагався сусід, якою злочинець завдав численні удари залізною лопаткою для взуття, а після втік.

Потім поліцію викликали у приватний сектор неподалік.

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Оголений чоловік розбив собакою вікно і проник у будинок, після чого напав на 66-річну жительку. Захистити її кинувся чоловік, але незнайомець схопив зі столу ніж і завдав йому з десяток ударів, а після втік.

Злочинця знайшли за 20 хвилин на підвіконні у занедбаній будівлі.

Невідомий напав з ножем на прикордонника

На Львівщині у пункті пропуску Краківець чоловік здійснив напад на прикордонника.

Працівники Державної прикордонної служби зупинили невідомого чоловіка.

На запитання щодо наявності документів, які посвідчують особу та мети перебування поблизу кордону чоловік дістав ніж та накинувся на одного з працівників Держприкордонслужби.