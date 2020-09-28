П’яний чоловік напав на бригаду швидкої, коли лікарі намагались врятувати його ж товариша, якому він до цього зламав ногу.

Поки фельдшери рятували чоловіка, хуліган зі всієї сили вдарив у вікно машини швидкої. Удар був такої сили, що скло розлетілось на всі боки.

– Цей маленький чорненький, каже вдар мене, вдар! Він мовляв, так не можу тебе вдарити! Той – ударив його! – розповідає свідок бійки.

Коли на місце бійки приїхала швидка, Сергій накинувся і на неї. З усієї сили вдарив по вікну і поранив лікаря.

– Я клала шприці, і тут стався удар. Це добре, що я повернулася спиною, адже так удар був би в обличчя. У мене вся голова була у склі. У мене травмоване плече, – розповіла Інна Лазебна, постраждала фельдшер.

Чоловік на ім’я Костянтин кинувся до машини одразу, як почув звук битого скла.

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Свідок каже, нападу можна було уникнути, якби поліція не кинула фельдшерів із агресивним чоловіком. Копів викликали ще до приїзду швидкої, однак патрульні поїхали геть.

У поліції не коментують, чому патрульні не захистили медиків. Мовляв, треба провести ретельну перевірку.

– Чоловіка, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, доставили до Хортицького відділення поліції. Щодо нього склали адміністративний протокол – за дрібне хуліганство, – зазначила речниця поліції Запоріжжя Олена Лебединська.

І це вже не перший напад на медиків швидкої. Жінки, а саме їх найбільше працює у бригадах, просто бояться виходити на роботу.

Напад у Києві

У Києві чоловік накинувся на свого батька і відкусив йому фалангу пальця. Втихомирити його намагався сусід, якому злочинець завдав численні удари залізною лопаткою для взуття, а після втік.

Оголений чоловік розбив собакою вікно і проник у будинок, після чого напав на 66-річну жительку. Захистити її кинувся чоловік, але незнайомець схопив зі столу ніж і завдав йому з десяток ударів, а після втік.