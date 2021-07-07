Погода в Україні у четвер, 8 липня буде сонячною майже на всій території країни. Стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів тепла.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Дощі з грозами очікуються лише в Одеській області та в окупованому Криму.
Так, на заході країни вдень температура складе від +29 до +33 тепла. Вночі буде від +16 до +18 градусів.
У центральних і північних областях стовпчики термометрів покажуть від +27 до +31 градуса в денний час, а вночі температура місцями опуститься до +15 градусів.
На південному сході України очікується від +28 до +31 градуса вдень, а вночі в регіоні буде в межах +18 градусів.
У Києві вдень повітря прогріється від +30 до 32 тепла, а вночі очікується зниження температури до +17 градусів.