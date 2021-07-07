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Максим Зайченко |

Дощі на півдні та до +33 тепла: погода в Україні на 8 липня

день літнього сонцестояння

Погода в Україні у четвер, 8 липня буде сонячною майже на всій території країни. Стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів тепла. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Дощі з грозами очікуються лише в Одеській області та в окупованому Криму. 

Так, на заході країни вдень температура складе від +29 до +33 тепла. Вночі буде від +16 до +18 градусів. 

У центральних і північних областях стовпчики термометрів покажуть від +27 до +31 градуса в денний час, а вночі температура місцями опуститься до +15 градусів. 

На південному сході України очікується від +28 до +31 градуса вдень, а вночі в регіоні буде в межах +18 градусів. 

погода 8 июля

У Києві вдень повітря прогріється від +30 до 32 тепла, а вночі очікується зниження температури до +17 градусів. 

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+32, дощі з грозами та сонце: погода в Україні на тиждень (КАРТА)

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Dreamstime

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