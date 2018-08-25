100 тисяч, 4 години та 40 хітів: Океан Ельзи запалив Олімпійський на День незалежності

Усьому Олімпійському, буквально і в переносному сенсі – зірвало дах. Концерт гурт вирішив провести просто неба, аби було видно зірки.

Майже 100 тисяч людей. 3,5 години живого співу і близько 40 композицій – на День незалежності у столичному Оліймпійському відгримів концерт гурту Океан Ельзи.

Вакарчука не раз викликали на біс, а хіти лунали аж до першої ночі. Гурт уже майже рік не влаштовував концертів через те, що Святослав Вакарчук тривалий час навчався за кордоном.

Тож люди чекали не лише соло автора, а розкриття політичної інтриги.

Аби почути улюблений гурт – їхали звідусіль і цілими сім’ями.

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А от найбільша інтрига дня – про те чи йтиме рок-кумир у президенти, так і лишилась нерозкритою. Букмекери навіть ставки приймали – буде чи ні політична заява на святі музики.

Океан Ельзи вперше представляє одразу три новинки – пісні, які Вакарчув написав, перебуваючи в Каліфорнії.

Нагадаємо, під час концерту Святослав Вакарчук закликав звільнити Олега Сенцова та присвятив політв’язню пісню.

Опубліковано Серпень, 25 в 13:35



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