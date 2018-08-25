100 тисяч, 4 години та 40 хітів: Океан Ельзи запалив Олімпійський на День незалежності
Усьому Олімпійському, буквально і в переносному сенсі – зірвало дах. Концерт гурт вирішив провести просто неба, аби було видно зірки.
Майже 100 тисяч людей. 3,5 години живого співу і близько 40 композицій – на День незалежності у столичному Оліймпійському відгримів концерт гурту Океан Ельзи.
Вакарчука не раз викликали на біс, а хіти лунали аж до першої ночі. Гурт уже майже рік не влаштовував концертів через те, що Святослав Вакарчук тривалий час навчався за кордоном.
Тож люди чекали не лише соло автора, а розкриття політичної інтриги.
Аби почути улюблений гурт – їхали звідусіль і цілими сім’ями.
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А от найбільша інтрига дня – про те чи йтиме рок-кумир у президенти, так і лишилась нерозкритою. Букмекери навіть ставки приймали – буде чи ні політична заява на святі музики.
Океан Ельзи вперше представляє одразу три новинки – пісні, які Вакарчув написав, перебуваючи в Каліфорнії.
Нагадаємо, під час концерту Святослав Вакарчук закликав звільнити Олега Сенцова та присвятив політв’язню пісню.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!