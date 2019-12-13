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Факти / Україна

Рябошапка просить підвищити штрафи за порушення пожежної безпеки

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук отримав лист, в якому просять підвищити розмір штрафів за порушення пожежної безпеки.

Пожежна безпека

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив на ім’я прем’єр-міністра Олексія Гончарука листа, в якому йдеться про штрафи за порушення пожежної безпеки.

Він вважає, що вони мають бути збільшені в Україні, оскільки майже не впливають на забезпечення належної безпеки.

– Наявна відповідальність – штраф для громадян у розмірі 8,50-119 грн та посадових осіб – 34-170 грн – не є належним важелем впливу, – йдеться у листі генпрокурора.

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Крім того, у Генпрокуратурі розповіли, що за 2019 рік пред’явлено 76 позовів про бездіяльність органів влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення належної пожежної безпеки.

68 з таких позовів задовольнили у судах. Зокрема, було задоволено вимогу усунути порушення пожежної безпеки у Харківському гідрометеорологічному технікумі Одеського державного екологічного університету.

До слова, в Одеській області планують закрити чотири школи через порушення правил пожежної безпеки.

Джерело: ГПУ

Фото: Dreamstime

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