2 км горами несли породіллю до карети швидкої: проблеми з дорогами у Карпатах

У Карпатах, у Надвірнянському районі, треба лагодити 80% шляхів. Остання історія стала показовою – два кілометри горами пішки несли породіллю і немовля до карети швидкої, адже доїхати до будинку машина не змогла.

Нині Світлана та її маленький синочок почуваються добре, та за кілька днів доведеться нести дитину додому пішки. Шляху немає до всіх, хто живе вище головної дороги. Коли випаде сніг, горяни опиняються у пастці, а влітку доводиться власноруч ладнати доїзди.

Випадки, коли на виклик не може доїхати швидка чи пожежна, у прикарпатських селах не поодинокі.

Букове входить до Пасічнянської сільради, дорогу до села не ремонтували 20 років. Цьогоріч з обласного бюджету кошти, нарешті, виділили.

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Чи встигнуть до кінця року відремонтувати дорогу – не відомо. Бо досі після повені не відновили міст, який єднає із районом п’ять тисяч горян.

До слова, чому трасу на Рогатин за 800 млн грн проклали через центр міста.

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