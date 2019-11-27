Смуги руху автобусів краще оминати: у Києві поліція активно штрафує водіїв

Столичні поліцейські оштрафували 10 тис. водіїв за кермування на смугах громадського транспорту. Кожен порушник заплатив 510 грн штрафу. Однак водії нарікають, за правилами їздити готові, але якщо влада щось вдіє для розвантаження міста від суцільних заторів.

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Порушують, бо часто смуги зовсім порожні, а спокуса проскочити – велика. Деякі водії нарікають, іноді маршрутки їздять раз на півгодини. І якби на смугу громадського транспорту хоча б на певний час запускали автівки, це значно б розвантажило столичні дороги, особливо у час пік.

Тим часом у КМДА кажуть, смуги громадського транспорту – європейська практика. Ними мають курсувати не лише маршрутки і тролейбуси, але й екстрені служби – швидкі, пожежні та поліцейські автівки.

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