мм

Б’ють по житлових кварталах і цивільних. Бойовики не припиняють обстріли в ООС

Російські найманці продовжують атакувати мирних людей на Донбасі. У прифронтовій зоні бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки. Під вогонь потрапила вулиця, якою щодня до школи ходять десятки учнів.

Одна з куль влетіла жінці у грудну клітку та вилетіла через плече, мати накрила собою свою дитину.

Читайте: Росія відправила на Донбас спецпризначенців – розвідка Міноборони

Пораненій військові негайно надали допомогу та скерували у Курахівську лікарню, де її прооперували. Лікарі кажуть, що жінка пережила друге народження.

Ворожі снайпери ведуть полювання на українців з розбитих будинків. Колишні дачі під Авдіївкою терористичні війська перетворили на вогневі точки, а автомобільні розв’язки під Донецьком на мінометні розрахунки.

Але зараз Донбас атакують потужні вітри. З одного боку це перешкоджає роботу ворожим снайперам, а з іншого – ускладнює ситуацію на позиціях.

Хоча ще минулого тижня характер війни на лінії зіткнення був інший. Замість вітрів зранку позиції атакували рясні тумани, тому бойові дії терористи розпочинали надвечір, коли густа пелена вже спадала.

Обстрілявши одну ділянку, проросійські бойовики зав’язували бій на сусідній, ніби хвилями перевіряючи найуразливіші позиції. Вдень на підступах до Авдіївки ворог активності не проявляє, однак це не привід розслаблятися.

Нагадаємо, колишній “народний мер” Горлівки, який пізніше отримав “посаду” першого секретаря міського комітету Компартії в “ДНР”, Едуард Матюха виявився українським розвідником.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.