Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Спорт

Спортсмени непритомніють: у Миколаєві через чиновників ніяк не добудують спорткомплекс

Два роки влада Миколаєва прохає Міністерство освіти передати місту стадіон і фехтувальну залу. На їх будівництво було витрачено у тому числі і 40 мільйонів гривень з міського бюджету. Там тренуються і проводять змагання футболісти і фехтувальники. Але стадіон готовий на 98% і не зданий в експлуатацію, а зала прийнята з непрацюючою системою кондиціонування, протікаючим дахом і будівельними недоліками. У міністерства – свої аргументи.

Неодноразовий чемпіон України з фехтування Данило Ткач після пів години тренування з рапірою виснажений: на вулиці +30 і стільки ж у спортивній залі. Юні фехтувальники у костюмах з кевлару обливаються потом і непритомніють. У приміщенні, збудованому два роки тому, дотепер не працює система охолодження повітря, дах тече.

Читайте: WADA відкрила 43 справи проти російських спортсменів

Інженер спортшколи показує незадовільну роботу будівельників. Покриття даху нещільне, система кондиціонування не працює, а от акт про прийняття підписали – незважаючи на численні недоробки. Тож претензії будівельникам уже не висунеш.

А щоб охолоджувальна система запрацювала, потрібно додатково 150 тисяч гривень. Незрозуміло, хто їх виділятиме.  Зала – власність міністерства освіти і науки, хоча будували зокрема і коштом міста.

Така ж ситуація і на розташованому поруч стадіоні. Кілька років той стоїть недобудований і не зданий в експлуатацію. Держава не розрахувалась за будівництво. Підрядник дозволив тренування і проведення матчів з футболу першої ліги. Штучне поле задовільне. Але дах адмінкорпусу тече. Два роки обласна і міська влада просять міністерство освіти передати спортивний комплекс на баланс Миколаєва.

У Міністерстві освіти кажуть – фехтувальний зал передали місту в оренду за невеликі гроші, стадіон не здали в експлуатацію через неправильно оформлені документи. Передати на баланс міста побоюються – адже тоді замість спортивних шкіл там можуть з’явитись торгівельні центри або ж багатоповерхівки.

Поки міністерство і міська влада висувають претензії, юні спортсмени тренуються у спеку і кажуть – якщо кондиціонування налаштують, то можна проводити і всеукраїнські змагання. Адже приміщення, хоч і з недоліками, але відповідає міжнародним стандартам.

Нагадаємо, чемпіони Європейських ігор 2019 Олег Верняєв та Жан Беленюк запросили президента України Володимира Зеленського на зустріч зі спортсменами.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бруд, галас, вихлопи: Миколаїв перетворився на стоянку для фур
Європейські ігри 2019: українські спортсмени привезли додому 51 медаль
У центрі Кракова насипали сотні тонн піску – створили арену і проводять змагання
Брейк-данс та скейтбординг внесли до програми Олімпійських ігор у Парижі
ФК Ворскла сфотографувалася з плакатом 20% моєї країни окуповані Росією
Європейські ігри 2019: Україна взяла 9 медалей
Грузинські футболісти вийшли на поле в антиросійських футболках
Миколаєву загрожує техногенна аварія через старі труби та очисні споруди

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка