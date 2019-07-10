Спортсмени непритомніють: у Миколаєві через чиновників ніяк не добудують спорткомплекс
Два роки влада Миколаєва прохає Міністерство освіти передати місту стадіон і фехтувальну залу. На їх будівництво було витрачено у тому числі і 40 мільйонів гривень з міського бюджету. Там тренуються і проводять змагання футболісти і фехтувальники. Але стадіон готовий на 98% і не зданий в експлуатацію, а зала прийнята з непрацюючою системою кондиціонування, протікаючим дахом і будівельними недоліками. У міністерства – свої аргументи.
Неодноразовий чемпіон України з фехтування Данило Ткач після пів години тренування з рапірою виснажений: на вулиці +30 і стільки ж у спортивній залі. Юні фехтувальники у костюмах з кевлару обливаються потом і непритомніють. У приміщенні, збудованому два роки тому, дотепер не працює система охолодження повітря, дах тече.
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Інженер спортшколи показує незадовільну роботу будівельників. Покриття даху нещільне, система кондиціонування не працює, а от акт про прийняття підписали – незважаючи на численні недоробки. Тож претензії будівельникам уже не висунеш.
А щоб охолоджувальна система запрацювала, потрібно додатково 150 тисяч гривень. Незрозуміло, хто їх виділятиме. Зала – власність міністерства освіти і науки, хоча будували зокрема і коштом міста.
Така ж ситуація і на розташованому поруч стадіоні. Кілька років той стоїть недобудований і не зданий в експлуатацію. Держава не розрахувалась за будівництво. Підрядник дозволив тренування і проведення матчів з футболу першої ліги. Штучне поле задовільне. Але дах адмінкорпусу тече. Два роки обласна і міська влада просять міністерство освіти передати спортивний комплекс на баланс Миколаєва.
У Міністерстві освіти кажуть – фехтувальний зал передали місту в оренду за невеликі гроші, стадіон не здали в експлуатацію через неправильно оформлені документи. Передати на баланс міста побоюються – адже тоді замість спортивних шкіл там можуть з’явитись торгівельні центри або ж багатоповерхівки.
Поки міністерство і міська влада висувають претензії, юні спортсмени тренуються у спеку і кажуть – якщо кондиціонування налаштують, то можна проводити і всеукраїнські змагання. Адже приміщення, хоч і з недоліками, але відповідає міжнародним стандартам.
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