Спортсмени непритомніють: у Миколаєві через чиновників ніяк не добудують спорткомплекс

Два роки влада Миколаєва прохає Міністерство освіти передати місту стадіон і фехтувальну залу. На їх будівництво було витрачено у тому числі і 40 мільйонів гривень з міського бюджету. Там тренуються і проводять змагання футболісти і фехтувальники. Але стадіон готовий на 98% і не зданий в експлуатацію, а зала прийнята з непрацюючою системою кондиціонування, протікаючим дахом і будівельними недоліками. У міністерства – свої аргументи.

Неодноразовий чемпіон України з фехтування Данило Ткач після пів години тренування з рапірою виснажений: на вулиці +30 і стільки ж у спортивній залі. Юні фехтувальники у костюмах з кевлару обливаються потом і непритомніють. У приміщенні, збудованому два роки тому, дотепер не працює система охолодження повітря, дах тече.

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Інженер спортшколи показує незадовільну роботу будівельників. Покриття даху нещільне, система кондиціонування не працює, а от акт про прийняття підписали – незважаючи на численні недоробки. Тож претензії будівельникам уже не висунеш.

А щоб охолоджувальна система запрацювала, потрібно додатково 150 тисяч гривень. Незрозуміло, хто їх виділятиме. Зала – власність міністерства освіти і науки, хоча будували зокрема і коштом міста.

Така ж ситуація і на розташованому поруч стадіоні. Кілька років той стоїть недобудований і не зданий в експлуатацію. Держава не розрахувалась за будівництво. Підрядник дозволив тренування і проведення матчів з футболу першої ліги. Штучне поле задовільне. Але дах адмінкорпусу тече. Два роки обласна і міська влада просять міністерство освіти передати спортивний комплекс на баланс Миколаєва.

У Міністерстві освіти кажуть – фехтувальний зал передали місту в оренду за невеликі гроші, стадіон не здали в експлуатацію через неправильно оформлені документи. Передати на баланс міста побоюються – адже тоді замість спортивних шкіл там можуть з’явитись торгівельні центри або ж багатоповерхівки.

Поки міністерство і міська влада висувають претензії, юні спортсмени тренуються у спеку і кажуть – якщо кондиціонування налаштують, то можна проводити і всеукраїнські змагання. Адже приміщення, хоч і з недоліками, але відповідає міжнародним стандартам.

Нагадаємо, чемпіони Європейських ігор 2019 Олег Верняєв та Жан Беленюк запросили президента України Володимира Зеленського на зустріч зі спортсменами.

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