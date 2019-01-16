242 дні оборони. Як 4 роки тому боронили Донецький аеропорт

Сьогодні в Україні офіційно вшановують пам’ять кіборгів – українських воїнів, які 242 дні самовіддано боронили Донецький аеропорт.

Спершу кіборгами наших хлопців почали називати російські бойовики, що безуспішно місяць за місяцем штурмували термінали летовища. Згодом легенда про незламність бійців розлетілась по всій країні. І попри те, що ДАП ми змушені були лишити, учасники тих подій досі кажуть – люди витримали – не витримав бетон.

Під свій контроль українські війська взяли донецький аеропорт ще в травні 14-го. Тоді він мав стати стратегічним об’єктом під час штурму самого Донецька. Та команди йти в наступ так і не прозвучало, а оборонці летовища самі опинилися фактично в оточенні.

Ротація в термінал була на десять днів постійного стресу, холоду та в результаті безсоння – більше часу людина фізично, ще й під обстрілами, витримати не могла.

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Поки країною ширилась легенда про незламних кіборгів, тримати оборону летовища було дедалі складніше. В листопаді старий термінал залишили десантники 79-ї бригади. Раніше з ДАПу пішли добровольці.

Ротація відбувалась здебільшого в темряві на БТРах. Та командири не давали вийти ситуації з-під контролю. Поки одні бійці тримали оборону – інші на броні єдиною дорогою життя постачали побратимам все необхідне.

Всього за ДАП віддали життя понад сотню українських бійців.

До слова, я попрощався з дружиною – кіборг згадує смерть в аеропорту.

Опубліковано Cічень, 16 в 10:58



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