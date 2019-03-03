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Кидають сир на обличчя дитині: батьки запустили дивний челендж у мережі

У соціальних мережах батьки запустили челендж, завдання якого жбурнути шматок сиру на обличчя дитині.

Кидають сир на обличчя дитині: батьки запустили дивний челендж у мережі

Ролики батьки публікую в Instagram під хештегом #cheesechallenge.

Потрібно кинути шматок сиру на обличчя дитині. У мережі також є і варіації на цю тему, де сир летить у домашніх тварин чи дорослих людей.

У коментарях користувачі обурюються і називають таку поведінку по відношенню до дитини принизливою. Є й ті, хто захищає челленж, кажучи, що це забава, а дітям це подобається. Однак прихильників явно менше.

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Раніше Факти ICTV писали, що один зі стрімерів сервісу Twitch вирішив розслабитися і поспілкуватися з підписниками, але в підсумку заснув під час ефіру.

Фото: unsplash.

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