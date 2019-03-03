Кидають сир на обличчя дитині: батьки запустили дивний челендж у мережі
У соціальних мережах батьки запустили челендж, завдання якого жбурнути шматок сиру на обличчя дитині.
Ролики батьки публікую в Instagram під хештегом #cheesechallenge.
Потрібно кинути шматок сиру на обличчя дитині. У мережі також є і варіації на цю тему, де сир летить у домашніх тварин чи дорослих людей.
У коментарях користувачі обурюються і називають таку поведінку по відношенню до дитини принизливою. Є й ті, хто захищає челленж, кажучи, що це забава, а дітям це подобається. Однак прихильників явно менше.