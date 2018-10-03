40 грн за літр: прогноз цін на бензин в Україні

Що не день, то на 50 копійок більше – пальне в Україні дорожчає шаленими темпами, і цей процес не скоро зупиниться.

За останній місяць ціна літра бензину зросла на понад 2 гривні. Одна з причин такої ситуації, різке зростання світових цін на нафту, які вже перевалили далеко за 80 доларів за барель і експерти не виключають, що злетять до 100.

– Нафта може досягти і 100 доларів, а то і вище. А це відіб’ється і на роздрібних цінах. Ми повинні розуміти, що може бути і 35, і 40, і скільки завгодно, – говорить президент Асоціації Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України.

Нинішні цифри на АЗС не межа.

– Тенденція зростання, яку ми зараз спостерігаємо, вона збережеться в найближчі тиждень-два. Далі як відбуватиметься ситуація, залежатиме від чинників, які впливають на ціну, – коментує директор Науково-технічного центру Психея.

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Хоча є й позитивний сценарій: якщо здорожчання нафти припиниться, а гривня буде стабільною, ціни на пальне, таки мають шанс, зупинитися на нинішньому рівні. А взимку бензин і дизель, імовірно, навіть трохи здешевшають.

До слова, за останні 2 місяці ціни на бензин стрімко зросли в середньому на 3 гривні за один літр. Факти ICTV розібралися, з чим пов’язано це підвищення і чого чекати найближчими місяцями.

Опубліковано Жовтень, 03 в 13:33



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