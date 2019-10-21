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40% українок не працюють. Скільки втрачає країна та як збільшити зайнятість

Більше третини жінок безробітні, з них лише 4% хочуть повністю себе присвятити дому. Решта працювати не мають змоги.  Це результати соціологічного дослідження на замовлення  Центру економічної стратегії. 56% шукають роботу із гнучким графіком і не можуть знайти. 49 скаржаться, що роботодавці не беруть із маленькими дітьми. 53% не мають на кого залишити дітей.

Від такого вимушеного безробіття страждають і жінки, і держава. Щорічно втрачаючи більше семи млрд. грн.

Сьогодні не працюють майже 40% українок.  Якби роботу знайшли хоча б 10% з них, бюджет збагатився б на 7,5 млрд доларів. А це більше, ніж уряд запланував на наступний рік.

Роботодавці вважають мам  не надійними співробітниками.

Дивіться: Робота для неповнолітніх: ким і де працюють українські підлітки

У Британії закріплено право вимагати від компанії гнучкого графіка. Збитки від масового жіночого безробіття за кордоном підрахували давно і взялися виправляти ситуацію.

У Швеції для підприємиць-початківців діяла спеціальна програма: курси, гранти – лише за один рік нею скористались 17 тис. людей. А ще Шведи стимулюють татусів займатися дитиною. Там чоловік зобов’язаний взяти три місяці декретної відпустки. Українські татусі рідше беруть декрети, за дітьми доглядають у вільний час.

За даними соціологів, 13% чоловіків змушують жінок сидіти вдома. І доки вони не змінять свого ставлення, а держава підходів – українські жінки  приречені постійно вибирати між сім’єю та роботою.

До слова, більше €1 тис. на місяць! Які умови роботи в Чехії та чому українці в тренді.

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