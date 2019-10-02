Більше €1 тис. на місяць! Які умови роботи в Чехії та чому українці в тренді

Чехія на другому місці після Польщі за кількістю українських заробітчан. У середньому тут готові платити понад тисячу євро в місяць. Найчастіше шукають різноробів, кухарів, пакувальників. Ще потрібні будівельники та машиністи.

Нині в Чехії нестача робочої сили. Це попри те, що в країні низький рівень безробіття – всього 2%. Багато тамтешніх громадян переїхали працювати в більш заможні країни ЄС, тому українські робітники в тренді.

Чеський уряд удвічі збільшив квоти з працевлаштування для українців. Тепер 40 тис. наших співгромадян можуть офіційно там працювати.

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Працевлаштовуватися обов’язково потрібно офіційно. Бо ті, що винаймають робітників на так звану конвертну зарплату, часто її не виплачують. А довести їхню провину українцю-нелегалу зазвичай складно. Заборонено працювати і за польською візою.

Самі ж українці визнають, що на чужині важко. Аби вдома отримували хоча б половину того, що мають за кордоном – були б щасливі.

Нагадаємо, за даними Міністерства соцполітики нині понад 3 млн українців офіційно працюють за кордоном.

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