Завдяки відкриттю ринку землі в 2020 році бюджет України повинен поповнитися на 9 млрд грн, а у 2021 принести іще більше грошей.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що за три місяці 2020 року відкриття ринку землі має принести зростання ВВП у розмірі 0,23%.

Тобто це близько 9 млрд грн додаткових надходжень до бюджету.

– У 2021 році таке зростання очікується на рівні 30 млрд грн, це плюс 0,83% ВПП, – сказав Милованов.

Читайте: Арахамія обіцяє внести правки про заборону продажу землі іноземцям

Міністр додав, що введення ринку землі стимулюватиме приплив інвестицій в аграрну область. Крім того, місцеві бюджети отримають додаткові надходження.

За його словами, для розвитку аграрної галузі в Україну потрібно залучити “довгі, дешеві гроші”.

Сьогодні вартість гектара в Україні вдвічі менша, ніж у Польщі.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про ринок землі.