Розумний дзвінок від Ring Ukraine: новий спосіб захисту від злодіїв

Українські IT-шники дедалі частіше захоплюють своїм вмінням іноземних інвесторів, які вкладають в них свій капітал. Так сталось з компанією Ring Ukraine, яку за мільярд доларів купив інтернет гігант Amazon.

Компанія Ring розробляє всю інженерну начинку для популярного мобільного додатку. Його суть полягає в наступному – ви у відрядженні за кордоном і до вас додому прийшли непрохані гості-крадії, вони дзвонять у двері, а ви їм зі свого смартфона відповідаєте.

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Пристрій оснащений ще й датчиком руху, який навіть без дзвінка передає інформацію, що під дверима хтось топчеться.

До слова, в Луцьку чоловік створив еко-Таврію.

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