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6-годинні черги без реєстрації онлайн. У Чернівцях РАЦС працює у звичайній квартирі

Чернівецький міський РАЦС чверть століття працює у пристосованій житловій квартирі. Батьки з малими дітьми, пенсіонери, люди, котрі отримують свідоцтво про смерть, розлучення та пари, що одружуються. Вузькі, душні коридори щодня приймають сотні людей. До того ж, аби отримати довідку, червнівчани змушені в черзі вистояти кілька годин. Про нелюдські умови для відвідувачів та самих працівників говорять не перший рік.

Ці черги у міському РАЦСі місяць тому відзняла Анна.  Жінка оновлювала свідоцтва про народження для своїх дітей. Каже, то було справжнє пекло. Аби тільки подати документи в черзі простояла шість годин.

Анна на прийом намагалася зареєструватися онлайн, але сайт не працював. Саме тому змушені чергу займати насвітанку.

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Нині в коридорах міського РАЦСу менше людно, але порядку з оформленням так і не навели.

Колись тут була квартира, 25 років тому оселився міський РАЦС. Тут немає достатньої кількості туалетів. А сходи настільки стрімкі, що здолати їх батьками з візочками, чи пенсіонерами, справжнє випробування.

В Чернівцях є Палац урочистих подій. Там також проводять весільні церемонії, споруда в підпорядкуванні управління культури. Городяни вимагають переселити туди і міський РАЦС.

Поки міські управлінці, не можуть поділити будинки, страждають жителі Чернівців. І продовжують вистоювати довгі черги у непристосованих коридорах РАЦСу, аби отримати бодай якийсь папірець.

До речі, раніше Факти ICTV писали про причини покинутих авто у Києві. 

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