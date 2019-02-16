7 днів до завершення пільг євробляхерам: чому без митних брокерів не обійтися

На Закарпатті – ажіотаж через розмитнення євроблях. Пільговий період легалізації завершується опівночі 22-го лютого, тож на митниці та у сервісних центрах – черги. Водії втомлені, але не нервують – хочуть встигнути оформити авто за півціни.

В Україні розмитнення коштує у 5 раз дорожче, ніж в ЄС.

Після закінчення пільгового режиму розмитнення коштуватиме ще дорожче, тому водії поспішають легалізувати авто. У грудні на Закарпатті легалізували понад 2 тис. машин, у січні – вдвічі більше. Нині щодоби оформлюють понад 500 євроблях. Митники перейшли на посилений режим і готові працювати цілодобово.

Читайте: Кабмін спростив розмитнення євроблях – нові правила

Легалізація авто триває від кількох днів до місяця. Спочатку машину знімають з реєстрації за кордоном. Заїхавши в Україну на транзитних номерах, треба оформити попередню декларацію і підготувати необхідні документи. Без митних брокерів не обійтися, їхні послуги недешеві – від 4,5 тис. грн.

– Документів дуже багато, має бути все згідно з митним законодавством України. Документи є на польській мові, на словацькій мові. Треба професіоналом бути, все треба передивитися, нарахувати правильно митні платежі, – розповідає митний брокер Ігор Кевпанич.

Машини чекають розмитнення на спеціальному майданчику. Він переповнений. На тимчасовій реєстрації авто може бути максимум десять днів. Інакше штраф – 8,5 тис. грн. Тому власники поспішають до сервісних центрів. Там теж черги.

До слова, розмитнення євроблях: як не проґавити знижку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.