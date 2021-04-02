Масова загибель птахів в Асканії-Новій

7 млн грн збитків: в Асканії-Новій за кілька місяців загинуло понад 2 тис. птахів

За кілька місяців на Херсонщині загинуло понад дві тисячі птахів. Третина з них – червонокнижні сірі журавлі та Огарі. Природі завдано збитків на понад 7 млн грн. Щоб відновити чисельність птахів, потрібно щонайменше 15 років.

– У нас було 16 гнізд Канюка степового. Якщо чотири залишилось, це добре. За межами заповідника, на жаль, не підраховано, – говорить директор біосферного заповідника Асканія Нова Віктор Гавриленко.

До місць гніздування пернаті не долетіли кількасот кілометрів, зупинившись відпочити на Херсонщині.

Згідно з висновком Київського інституту токсикології, птахи померли від хімікатів для боротьби із гризунами – вони підбирають на полях оброблене отрутою зерно й гинуть.

Засоби проти гризунів є двох видів. Біологічні діють тільки на польових мишей, заражаючи їх смертельними хворобами, однак такі препарати коштують дорого.

Тож фермери обирають хімічну отруту, яка є небезпечною для всього живого. 300 мг здатні вбити людину, тому треба суворо дотримуватись технології внесення пестициду.

Після перших випадків масової загибелі птахів обласна влада не заборонила, а лише рекомендувала фермерам не використовувати небезпечну отруту.

Держпродспоживслужба в Херсонській області перевірила кілька десятків агрофірм, але суттєвих порушень не виявила, повідомляє в.о. начальника Наталія Клим.

Тим часом керівництво заповідника за 20 км від Асканії-Нової зняло на відео фермера, який розкидав отруту на полі, не дотримуючись технології.

До цього місця екологів вивів сірий журавель, що загинув минулого тижня. Птах мав GSM-трекер, який і допоміг відстежити, де він харчувався, ночував і пив воду.

Дані трекеру правоохоронці додадуть до кримінального провадження, відкритого за статтею Забруднення або псування земель.

Екологи вимагають від парламенту й міністерства захисту довкілля посилити відповідальність за використання отрути та заборонити небезпечний пестицид, поки не пізно.

Весняний проліт птахів над Херсонщиною триватиме до кінця квітня. Тож орнітологи не виключають нових невинних жертв боротьби фермерів із гризунами.

Масова загибель птахів в Асканії-Новій

31 березня на території біосферного заповідника знайшли мертвими 61 червонокнижного сірого журавля.

Перші повідомлення про масову загибель птахів в Асканії-Новій почали надходити з початку року. У січні протягом тижня там загинуло 185 рідкісних птахів.

Причиною смерті стало отруєння зерном, яке було оброблено агрохімікатами та неправильно утилізовано.

Поліція області відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення або псування земель.

Фото: Depositphotos

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