80-ті роковини трагедії у Бабиному Яру: у Києві пройдуть жалобні заходи

6 жовтня у Києві пройдуть жалобні заходи у зв’язку з роковинами трагедії Бабиного Яру. На місці наймасовішого розстрілу євреїв під час Другої світової війни відбудеться офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій і тих, хто вижив під час Голокосту.

Також у заходах братимуть участь українці, котрі рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання Праведників народів світу.

У зв’язку з прибуттям численних іноземних делегацій у Києві буде обмежено рух автівок з 8.00 до 23.00 на шляху від аеропорту Бориспіль до меморіалу Бабин Яр. Водіїв просять поставитися з розумінням.

Спеціально до роковин трагедії в Бабиному Яру до Києва прибули президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

Вони братимуть участь в офіційних заходах разом з Володимиром Зеленським. Початок – 0 17.00 біля пам’ятника Менора на території Бабиного Яру.

5 жовтня у столиці відбувся Марш пам’яті людей, яких розстріляли у Бабиному Яру. Близько 800 осіб зібралися біля кінотеатру Київська Русь та попрямували у бік урочища.

Що відомо про трагедію

29-30 вересня 1941 року у Бабиному Яру відбулися наймасовіші розстріли за роки Другої світової війни. Нацисти з каральних підрозділів Третього Рейху за два дні вбили близько 34 тис. євреїв, які проживали у Києві.

Загальна кількість жертв може бути більшою, адже за словами тих, хто вижив, нацисти не враховували маленьких дітей.

Щоб приховати сліди злочину, німецькі сапери підірвали схили Бабиного Яру. У результаті пісок засипав тіла жертв, а радянським військовим було наказано його розрівняти.

Детальніше про трагедію у Бабиному Яру читайте на Фактах ICTV.

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