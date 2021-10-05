Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертвами: Яков дов Блайх про Бабин Яр

Було багато різних жертв у Бабиному Яру, але абсолютно всі євреї були такими жертвами. Про це заявив головний рабин Києва та України Яков дов Блайх у ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертвами, – процитував він.

На думку Якова дов Блайха, радянська влада не хотіла відрізняти євреїв, адже вона навіть не дала їм бути жертвами.

– На всіх пам’ятниках, які були побудовані за радянських часів, не було написано, що це були євреї, а що це радянський громадянин. Це була частина їхньої пропаганди, що євреї не воювали, не страждали, – пояснив головний рабин Києва та України.

У 2021 році минає 80 років з періоду наймасовіших розстрілів під час німецької окупації Києва у роки Другої світової війни.

29 вересня в Україні вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру. У 1941 року нацисти в цьому урочищі розстріляли понад 33 тис. киян, більшість з них були євреями.

Загалом у Бабиному Яру загинуло більше 120 тис. осіб – чоловіків, жінок та дітей. Ця трагедія стала всесвітнім символом Голокосту.

Із 27 вересня до 7 жовтня у Києві проходить низка заходів, присвячених трагедії. Зокрема, виставки, презентації книг та Національний урок пам’яті в українських школах.

Детальніше про трагедію Бабиного Яру, та що необхідно знати про неї читайте у матеріалі.