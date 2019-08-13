9-річний Артурчик потребує допомоги: у хлопчика хвороба спастики

Нашої допомоги потребує 9-річний Артурчик.

Через страшний діагноз ДЦП він себе дуже погано почуває – страшна спастика не дає жити без болю.

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Кожні три місяці дитині потрібна реабілітація, без якої він не може нормально рухатися. Лікарі прогнозують, що якщо систематично проходити курси реабілітації – зменшується спастика, покращуються рухи ніг і рук.

Батьки хлопчика померли три роки тому, тож допомогти йому нікому. Всіх небайдужих просять допомогти.

Реквізити, на які можна надіслати допомогу і контактні дані: ПриватБанк (Курило Алла) 4149 9991 1073 5857

Нагадаємо, 6-річна Настя страждає на рідкісну хворобу: потрібно 18 тисяч гривень.

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