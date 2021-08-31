Афганістан під контролем Талібану: чому США не змогли побудувати демократію

Талібан взяв під контроль весь Афганістан за якихось два тижні, а система, яку вибудовували США та їхні союзники протягом 20 років, розсипалася. За ці роки вони досягнули лише однієї мети – ліквідували лідерів Аль-Каїди, відповідальних за теракти у Нью-Йорку.

Починаючи с 15 серпня, під натиском талібів за лічені дні впали провінції Афганістану та великі міста, а трьохсоттисячна урядова армія капітулювала перед у кілька разів меншими силами ісламістів. Експерти пояснили, чому так сталося.

– Талібан готувався до цього наступу протягом 10 років. Він збільшував свою присутність у сільських районах країни і поступово розширював контроль над територіями. І тільки-но президент Байден оголосив про виведення військ, стрімко просунувся вперед, – коментує Білл Роджіо, старший науковий співробітник Фонду захисту демократії.

Серед ключових факторів провалу аналітики назвали і тотальну корупцію, і низький моральний дух урядової армії, і недалекоглядність західних союзників, які не бачили реальної картини ані у війську, ані в самому Афганістані.

Домовленість про поспішний вихід США з Афганістану уклала ще адміністрація Трампа. Його наступник Джо Байден підтримав це рішення і не став відкладати терміни, попри застереження Пентагону і пропозиції розтягнути процес або залишити обмежений військовий контингент.

Байден сказав, що місія США в Афганістані ніколи не полягала у побудові держави. Метою було запобігання терактам на американській території. На думку президента, її давно досягнули, ліквідувавши лідерів Аль-Каїди.

Проте через 20 років американці знову зазнали втрат від теракту джихадистів. 26 серпня поблизу аеропорту Кабула прогриміли два вибухи. Атака забрала життя 13 військових армії США, а також понад півтори сотні цивільних, які оточили летовище, сподіваючись на евакуацію. Відповідальність взяла на себе афганська гілка Ісламської держави – Хорасан.

– Цей теракт показує, що ІДІЛ як глобальна організація, все ще у грі. І може націлюватися на Сполучені Штати, які є свого роду золотою ціллю для джихадистів, – вважає Елі Тененбаум, директор Центру безпекових досліджень Французького інституту міжнародних відносин.

Найбільша афганська трагедія – це трагедія цивільного населення. Мільйони громадян країни почуваються обманутими. Вони бояться жорстоких розправ з боку Талібану за співробітництво із західними союзниками і не хочуть жити за суворими законами шаріату.

Тисячі афганців досі намагаються залишити країну. Евакуаційними рейсами союзники вивезли понад 115 тис. людей. Україна доправила з Афганістану 650 осіб. Серед них – журналісти, правозахисники, перекладачі та митці.

Після 31 серпня світу доведеться вчитися жити з новими реаліями в Афганістані. І тепер головні завдання – стабілізувати ситуацію та не допустити гуманітарної катастрофи.

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