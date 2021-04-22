На будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури Києва додатково спрямовано 7,3 млрд грн.
Так, 4,4 млрд грн витратять на:
- будівництво гілки метро на Виноградар,
- Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської,
- реконструкцію вул. Стеценка від просп. Палладіна до Інтернаціональної площі,
- реконструкцію трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу,
- реконструкцію та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ Кисневий завод,
- капітальні ремонти доріг та мереж зовнішнього освітлення.
515,3 млн грн спрямують на реконструкцію будівлі Київської міської клінічної лікарні №6 та добудову додаткового корпусу для центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні №11.
На додаткові 292,4 млн грн збудують дитячий садочок на вулиці Бахмацькій, добудують ЗОШ №22.
45,9 млн грн виділять на капітальні ремонти об’єктів столичної освітньої інфраструктури.
Крім того, почнеться будівництво школи з басейном на вул. Крушельницької, школи на вул. Лісківській у 24-му мікрорайоні Вигурівщина-Троєщина та реконструкція гімназії №179.
За 270,8 млн грн реконструюватимуть Київський зоологічний парк, кінотеатр Київська Русь та чотирьох об’єктів культурної спадщини.
Близько 300 млн грн спрямують на:
- реконструкцію Бортницької станції аерації,
- реконструкцію теплової мережі на вул. Набережно-Луговій та вул. Набережно-Хрещатицькій,
- укріплення Дніпровського схилу біля пішохідного мосту.
Загалом на житлово-комунальну сферу асигнування збільшуються на 1,6 млрд грн.
За 50,4 млн грн зроблять ремонт у центрах соціального обслуговування. На реконструкцію спортивних об’єктів витратять 141,2 млн грн.
Будівництво мостів у Києві
До 2022 року в Києві мають збудувати два нових мости, які з’єднають Оболонську набережну та Оболонський острів.
Один із мостів використовуватимуть для потреб благоустрою, другий буде пішохідним.
Детальніше про будівництво мостів у Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.