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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Метро на Виноградар, зоопарк та школи: на що в Києві витратять 7,3 млрд грн

Кабмін гроші

На будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури Києва додатково спрямовано 7,3 млрд грн.

Так, 4,4 млрд грн витратять на:

  • будівництво гілки метро на Виноградар,
  • Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської,
  • реконструкцію вул. Стеценка від просп. Палладіна до Інтернаціональної площі,
  • реконструкцію трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу,
  • реконструкцію та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ Кисневий завод,
  • капітальні ремонти доріг та мереж зовнішнього освітлення.

515,3 млн грн спрямують на реконструкцію будівлі Київської міської клінічної лікарні №6 та добудову додаткового корпусу для центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні №11.

На додаткові 292,4 млн грн збудують дитячий садочок на вулиці Бахмацькій, добудують ЗОШ №22.

45,9 млн грн виділять на капітальні ремонти об’єктів столичної освітньої інфраструктури.

Крім того, почнеться будівництво школи з басейном на вул. Крушельницької, школи на вул. Лісківській у 24-му мікрорайоні Вигурівщина-Троєщина та реконструкція гімназії №179.

За 270,8 млн грн реконструюватимуть Київський зоологічний парк, кінотеатр Київська Русь та чотирьох об’єктів культурної спадщини.

Близько 300 млн грн спрямують на:

  • реконструкцію Бортницької станції аерації,
  • реконструкцію теплової мережі на вул. Набережно-Луговій та вул. Набережно-Хрещатицькій,
  • укріплення Дніпровського схилу біля пішохідного мосту.

Загалом на житлово-комунальну сферу асигнування збільшуються на 1,6 млрд грн.

За 50,4 млн грн зроблять ремонт у центрах соціального обслуговування. На реконструкцію спортивних об’єктів витратять 141,2 млн грн.

Будівництво мостів у Києві

До 2022 року в Києві мають збудувати два нових мости, які з’єднають Оболонську набережну та Оболонський острів.

Один із мостів використовуватимуть для потреб благоустрою, другий буде пішохідним.

Детальніше про будівництво мостів у Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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