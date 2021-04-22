На будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури Києва додатково спрямовано 7,3 млрд грн.

Так, 4,4 млрд грн витратять на:

будівництво гілки метро на Виноградар ,

, Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської,

реконструкцію вул. Стеценка від просп. Палладіна до Інтернаціональної площі,

реконструкцію трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу,

реконструкцію та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ Кисневий завод,

капітальні ремонти доріг та мереж зовнішнього освітлення.

515,3 млн грн спрямують на реконструкцію будівлі Київської міської клінічної лікарні №6 та добудову додаткового корпусу для центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні №11.

На додаткові 292,4 млн грн збудують дитячий садочок на вулиці Бахмацькій, добудують ЗОШ №22.

45,9 млн грн виділять на капітальні ремонти об’єктів столичної освітньої інфраструктури.

Крім того, почнеться будівництво школи з басейном на вул. Крушельницької, школи на вул. Лісківській у 24-му мікрорайоні Вигурівщина-Троєщина та реконструкція гімназії №179.

За 270,8 млн грн реконструюватимуть Київський зоологічний парк, кінотеатр Київська Русь та чотирьох об’єктів культурної спадщини.

Близько 300 млн грн спрямують на:

реконструкцію Бортницької станції аерації,

реконструкцію теплової мережі на вул. Набережно-Луговій та вул. Набережно-Хрещатицькій,

укріплення Дніпровського схилу біля пішохідного мосту.

Загалом на житлово-комунальну сферу асигнування збільшуються на 1,6 млрд грн.

За 50,4 млн грн зроблять ремонт у центрах соціального обслуговування. На реконструкцію спортивних об’єктів витратять 141,2 млн грн.

Будівництво мостів у Києві

До 2022 року в Києві мають збудувати два нових мости, які з’єднають Оболонську набережну та Оболонський острів.

Один із мостів використовуватимуть для потреб благоустрою, другий буде пішохідним.

Детальніше про будівництво мостів у Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.