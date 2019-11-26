Володимиру Зеленському під час візиту в Таллін подарували електровелосипед Amper та мед.
Президент України Володимир Зеленський і президент Естонії Керсті Кальюлайд обмінялися подарунками під час візиту українського лідера до Таллінна.
Зеленському подарували велосипед, на якому можна побачити табличку з написом: “Президенту України, пану Володимиру Зеленському”. Також нашому президенту подарували півлітра меду.
– В особливому дизайні і з думками про друзів – електричний велосипед Amper, – написав у Twitter генеральний директор державного протоколу Естонії Лаурі Бамбус.
Подарунок Зеленському від президента Естонії. Фото: Lauri Bambus
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Як подарунок у відповідь Кальюлайд отримала від українців вишиванку.
Як відомо, Зеленський у Талліні перебуває з одноденним візитом. Факти ICTV зібрали найважливіші тези із заяв Зеленського і Кальюлайд.
Фото: Lauri Bambus