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Факти / Україна / Політика

Президент Естонії подарувала Зеленському електровелосипед

Володимиру Зеленському під час візиту в Таллін подарували електровелосипед Amper та мед.

Президент Естонії подарувала Зеленському електровелосипед

Президент України Володимир Зеленський і президент Естонії Керсті Кальюлайд обмінялися подарунками під час візиту українського лідера до Таллінна.

Зеленському подарували велосипед, на якому можна побачити табличку з написом: “Президенту України, пану Володимиру Зеленському”. Також нашому президенту подарували півлітра меду.

– В особливому дизайні і з думками про друзів – електричний велосипед Amper, – написав у Twitter генеральний директор державного протоколу Естонії Лаурі Бамбус.

Подарунок Зеленському від президента Естонії. Фото: Lauri Bambus

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Як подарунок у відповідь Кальюлайд отримала від українців вишиванку.

Як відомо, Зеленський у Талліні перебуває з одноденним візитом. Факти ICTV зібрали найважливіші тези із заяв Зеленського і Кальюлайд.

Фото: Lauri Bambus

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