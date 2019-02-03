Без ліків не вижити: Павло Гриб написав листа

Українець Павло Гриб, якого утримують у російському СІЗО, описав умови свого полону.

У листі російській Новой газете Павло написав: почувається, як звір у капкані. І йому конче необхідна терапія. Українець не вірить у швидке звільнення. Каже, що в перспективі – або смерть, або в’язниця. Якщо не помре раніше, ніж туди поїде. Без ліків, зазначив Павло, йому не вижити.

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Нагадаємо, 19-річного Павла Гриба ФСБ Росії викрало з території Білорусі в серпні 2017. Хлопець їхав на зустріч із російською школяркою. Однак це виявилася пастка спецслужб. Павла  затримали й звинуватили в підготовці теракту.

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