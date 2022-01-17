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Факти / Україна / Політика

Це маніпуляції: у СБУ відповіли Лукашенку на слова про стягування українських сил до кордону

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Олександр Лукашенко

Служба безпеки України вважає маніпуляцією заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про скупчення так званих радикальних націоналістичних підрозділів на кордоні з РБ.

Про це повідомив речник української спецслужби Артем Дехтяренко.

– Маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу їхнього кордону націоналістів-радикалів, які нібито гірші за “натовських військовослужбовців”, не відповідають дійсності, – зазначив Дехтяренко.

Йдеться про слова Лукашенка щодо того, що Україна нарощує сили поблизу території Білорусі, стягуючи підрозділи Нацгвардії для боротьби з мігрантами.

Дехтяренко назвав такі заяви частиною інформаційної війни проти України. Він закликав міжнародні засоби масової інформації не розповсюджувати фейкову інформацію.

Речник СБУ наголосив, що Україна намагається не допустити дестабілізації ситуації в країні, зокрема в ЗМІ.

Нагадаємо, у грудні Олександр Лукашенко домовився з президентом РФ Володимиром Путіним провести спільні навчання після Нового року.

Це сталося під час їхньої зустрічі в Санкт-Петербурзі, яка проводилася в межах неофіційного саміту глав країн-членів Співдружності незалежних держав.

Путін погодився провести навчання, наголосивши, що їхні деталі обговорять міністерства оборони обох країн.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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