Біля Петрівського й Богданівки піротехніки почали розмінування

У районі розведення сил біля Петрівського й Богданівки піротехніки почали розмінування. За перший день вилучили і знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів. Працюють 20 людей та 8 одиниць техніки. На процес розмінування передбачено 7 днів. В ОБСЄ запевняють, що заходи з розмінування відбуваються також дзеркально. І противник так само проводить відповідні заходи з розмінування своєї частини ділянки.

Факти ICTV раніше писали про те, що штаб ООС назвав графік розмінування поблизу Золотого.

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