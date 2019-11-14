Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Біля Петрівського й Богданівки піротехніки почали розмінування

У районі розведення сил біля Петрівського й Богданівки піротехніки почали розмінування. За перший день вилучили і знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів. Працюють 20 людей та 8 одиниць техніки. На процес розмінування передбачено 7 днів. В ОБСЄ запевняють, що заходи з розмінування відбуваються також дзеркально. І противник так само проводить відповідні заходи з розмінування своєї частини ділянки.

Факти ICTV раніше писали про те, що штаб ООС назвав графік розмінування поблизу Золотого.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибух на Донбасі: піротехнік загинув під час розмінування
Донбас визнано найбільш замінованим регіоном у світі
Розмінування Донбасу: Порошенко підписав закон
Саперні афери: скільки насправді коштує розмінування Донбасу
Всюди небезпека та смерть! – сапери вичищають Донбас
20 людей загинули від мін бойовиків під Луганськом
Данська група вчить дітей, як уберегтися від нерозірваних снарядів
Розмінування Донбасу: ліквідовано 80 тисяч боєприпасів з 2014 року

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка