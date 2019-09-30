Боротьба триває: чим ділився Павло Гриб у Кракові

Менше місяця минуло, як Павло Гриб приземлився в аеропорту Борисполя і ступив на рідну землю. Та його родина вирішила на кілька днів приїхати до Кракова, на невеличку екскурсію. Ще видно, що він не освоївся у цьому, звичному для кожного світі. Він ще не розібрався з усім, що з ним сталося і знає, що це ще не завершилося.

Напередодні у Кракові він спілкувався з усіма охочими, розповідав, як був без ліків майже рік, як фактично майже два роки не мав побачень з родиною, як не отримував листів від рідних, натомість, чужі люди писали багато. Найбільше йому подобалися листи, в яких хтось розповідав про себе, ділився історіями зі свого життя та щиро підтримував. Була одна листівка і з Кракова.

У моїй справі поставлено три крапки. Боротьба триває, – так сказав наймолодший в’язень Росії Павло Гриб на зустрічі з українцями і поляками у Кракові.

Він здається мовчазним і відстороненим, та коли починає розповідати, розумієш, він і досі переживає свій арешт і час проведений у в’язниці. Вдячний за своє звільнення, але нагадує, що це ще не кінець.

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До Кракова приїхав із батьками та сестрою на відпочинок, та без вагань погодився на зустріч, яку запропонували провести автори документального фільму Заручники Путіна. Його створили польські журналісти Божидар Пайонк та Пьотр Маліновські у співпраці з українським порталом Euromaidan Press. Стрічку вже показали в Європейському парламенті в Брюсселі, під час асамблеї Ради Європи в Страсбурзі та в парламенті Великобританії.

В кінокартині розповідають про трьох бранців Кремля – волонтера Євгена Панова, кримського татарина Бекір Дегерменджі та 19-річного Павла Гриба.

Після зустрічі, кожен охочий, і сам Павло Гриб намалювали якусь частинку картини. Далі художник Марцін Ковалік об’єднає їх в одну роботу. А 15 жовтня полотно і фільм представлять у сеймі як нагадування про те, що польський політикум теж повинен активно діяти у справі звільнення українських бранців.

Раніше Факти ICTV писали, за що судили політв’язня Павла Гриба у Росії.

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