Павло Гриб – один зі політв’язнів, які входять у список обміну полоненими між Росією та Україною. Як побачення з дівчиною обернулось для нього в’язницею, як за нього боролась адвокат та які проблеми зі здоров’ям у хлопця – нагадують Фактів ICTV.

Обмін полоненими відбувся – спалахнули соцмережі зранку 30 серпня. За даними “джерел” українські політв’язні, яких незаконно утримували в Росії, прибули до Києва.

Втім, Офіс президента спростував інформацію, заявивши, що “процес переговорів щодо обміну заручників триває“. Отож, суспільство застигло в очікуванні, а в мережі вже опублікували відео, на якому в аеропорту Жулян сідають два військові літаки з гербом України.

Факти ICTV нагадують історію одного з політвязнів – Павла Гриба.

У березні 2019 року суд Російської Федерації в Ростові-на-Дону визнав Павла Гриба винним у нібито примусі до теракту росіянки Тетяни Єршової.

22 березня Росія засудила наймолодшого українського політв’язня. Суду вистачило декількох годин, аби прийняти рішення щодо двадцятирічного українця Павла Гриба. Вирок – шість років позбавлення волі.

Проігноровані були всі фактори – від незаконного викрадення хлопця у Білорусі, до його критичного стану здоров’я, який передбачає спеціальне лікування.

Окрім того, до нього досі не допускають українського омбудсмена Людмилу Денисову. Росія у своєму стилі продовжує грубо ігнорувати елементарні права людини.

Замість побачення у СІЗО

У серпні 2017 року 19-річний Павло Гриб відправився до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою декілька місяців переписувався у соцмережах. Дівчиною виявилась жителька Сочі Тетяна Ершова, яка щойно закінчила школу.

Побачення мало відбутись 24 серпня і того ж дня хлопець мав повернутись додому. Коли цього не сталось, батько Ігор Гриб (екс-офіцер прикордонної служби) поїхав шукати сина. Тоді він дізнався, що Павла розшукує ФСБ Краснодарського краю.

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Батько забив тривогу. Він написав звернення у Facebook, де виклав всі обставини.

Він пов’язує викрадення сина з антиросійськими дописами у соцмережах:

– Після військової агресії РФ проти України він був активним дописувачем в соціальних мережах, часто не підбирав вирази відносно ворогів Батьківщини.

У Білорусі з відповіддю затягували. Лише через тиждень підтвердили, що 24 серпня хлопець перетнув українсько-білоруський кордон, а про його подальше місце знаходження невідомо.

І лише 8 вересня МЗС України отримало дані від ФСБ Краснодарського краю – Павло Гриб був затриманий спецслужбами 25 серпня за статтею “Терористичний акт” і зараз перебуває у місцевому СІЗО.

Виявилось, що у той день хлопець таки зустрівся з росіянкою. Після чого, близько п’ятої вечора був затриманий невідомими біля місцевого вокзалу.

Шість років за тероризм

Молодому хлопцю інкримінують статтю 205.1 Кримінального кодексу РФ – Сприяння до терористичної діяльності. Стаття передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Правоохоронці стверджують, що Павло нібито переконував дівчину закласти вибухівку у її школі.

Сьогодні, 22 березня, після тривалого тримання у СІЗО, Павлу винесли вирок – шість років в’язниці.

Втім ані рідні, ані адвокати не мають наміру опускати руки. Адвокат Павла Марина Дубровіна відразу після винесення вироку запевнила Факти ICTV, що вони будуть оскаржувати його:

– З прийнятим відносно Павла вироком ми не згодні, будемо оскаржувати у суді апеляційної інстанції.

Вона додала, що сподівається на поблажливість суду, але чи є шанси на перегляд вироку – невідомо:

– Апеляційну скаргу буде розглядати Верховний суд. Чи перегляне він вирок? Це як ворожіння на кавовій гущі. Ми сподіваємося, а що буде насправді – невідомо.

Лікувати і не намагались

І без того непроста ситуація ускладнюється ще й інвалідністю хлопця – він з дитинства має синдром портальної гіпертензії (порушення кровотоку та підвищення кров’яного тиску у ворітній вені), а тому потребує постійного медичного догляду та забезпечення необхідними медикаментами.

Лікар Василь Притула, який спостерігає за хворобою хлопця ще з дитинства, наполягає, що СІЗО протипоказано для перебування за такої хвороби.

Ще у 2017 році йому була необхідна термінова операція. Напередодні від’їзду хлопця до Гомеля, лікарями було прийнято рішення його прооперувати.

У нього у будь-який момент може початися кровотеча з вен шлунка, стравоходу або носа.

Втім, адвокат Марина Дубровіна розповідала Фактам ICTV, що “до теперішнього часу ніхто навіть не намагався” забезпечити йому операцію. Більше того, лікарі, що оглядають хлопця – некомпетентні:

– Стан здоров’я у Павла не дуже хороший, вчора в суд викликали швидку допомогу. Павла оглядають лікарі СІЗО, які не є фахівцями в портальної гіпертензії, на яку страждає Павло. Ліки він приймає, але не всі, з прописаних йому, – розповіла адвокат.

Після вироку Павло оголосив про голодування. Його батько у відчаї – при голодуванні і без медикаментів син може померти:

– Це тільки пришвидшить смерть. Йому не можна голодувати категорично. Тиждень-два і ми побачимо, як Павло просто помре, – зазначив батько після того, як сину винесли вирок.

Черговий козир у рукаві Кремля

На жаль, Павло Гриб – це далеко не єдиний політв’язень, який розплачується за свою антиросійську позицію. На території Росії утримують більше 80 наших громадян.

Політолог-міжнародник Ілля Куса впевнений, що Павло Гриб став черговою “картою”, яку Росія буде намагатись розіграти.

– Навіщо він їм потрібен? Для того, щоб потім торгуватись цим політв’язнем, як вони це робили в попередні рази і з Савченко, і з українськими моряками. Росія може попросити як політичні поступки – по питанням Донбасу, миротворців, Криму, так і просто обмін полоненими.

Досі невідомо, чи передали Україні громадян і чи є серед них Павло Гриб.

Фото: Ігорь Гриб, Marina Dubrovina, Iliya Kusa

Лілія Ященко