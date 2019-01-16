Бив кулаками і душив! На Волині черговий гуртожитку відлупцював 6-класника

На Волині 6-класника ліцею у селі Княгининок побив черговий. Хлопчик каже: чоловік налетів на нього з кулаками увечері, звинувативши у пустощах – таким чином хотів втихомирити. Діти, що живуть у кімнаті з Сашком не змогли заступитися за друга, адже дуже злякалися. Щойно мама дізналася про побиття від сина, написала заяву до поліції  – нині хлопчик у лікарні, на його обличчі садна та синці. Черговий вже написав заяву на звільнення. А в поліції розпочали кримінальне провадження.

Хлопчик у лікарні, в травматології, на щастя, серйозних травм немає, дитину на три дні залишили під наглядом медиків. Та морально дитина дуже постраждала.

Раніше чоловік працював вчителем географії, після інсульту залишився черговим гуртожитку.

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Поспілкуватися з іншими школярами нам не дозволили. Психолог ліцею працює з очевидцями побиття, щоб зняти в них стрес.

Чи вчитиметься тут Сашко – мама ще вирішує. Нині обоє намагаються оговтатися від пережитого. У поліції розпочали кримінальне провадження за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень дитині.

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